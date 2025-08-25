El pueblo de Burgos que acoge una fiesta del trail a finales de agosto Un total de 200 corredores procedentes de 29 provincias diferentes participarán este fin de semana en el II Backyard Haciendo Sed

La Asociación Deportiva Haciendo Sed Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento del Valle de Sedano y la Asociación Pajariteros de Sedano, reunirá este sábado 30 y domingo 31 de agosto a más de 800 participantes, con motivo de la II Backyard Haciendo Sed, el IV Trail Run Haciendo Sed y la II Marcha Solidaria.

En esta edición, la Asociación Haciendo Sed ha decidido centrar ambos eventos en un único fin de semana, pretendiendo convertir a Sedano en el epicentro del trail running español, con dos pruebas multitudinarias que han atraído a corredores de gran nivel.

Un total de 200 corredores participarán en la II edición de la Backyard Haciendo Sed, una carrera de ultra resistencia que comenzará el 30 de agosto a las 09.00 horas y que, dada su peculiaridad, no se conoce cuándo terminará. Las previsiones de la organización estiman que el campeón de esta edición finalizará después de 32 horas corriendo, completando más de 210 km.

El evento, cuya primera edición fue pionera en el norte de España, consiste en recorrer un circuito cerrado (una vuelta) de 6,7 km en sesenta minutos, con salidas fijas cada hora, y hacerlo indefinidamente hasta que solo una persona sea capaz de recorrer una vuelta más que cualquier otra.

Entre los participantes favoritos al triunfo estarán Sergio Vara (vigente campeón) Javier Lozano, Daniel Borreguero, César Domínguez, Margarita Mateu y Eva Pausa.

IV Trail Run

Aún sin haber finalizado la II Backyard Haciendo Sed, arrancará el plato fuerte del fin de semana, el IV Trail Run Haciendo Sed Burgos. Esta prueba, que con anterioridad se celebró en Burgos, reúne, entre otros, a la campeona mundial Oihana Kortazar como máxima favorita en la modalidad larga de 22km. En categoría masculina destacan nombres propios como Joel Santamaria, Daniel Castro, Álvaro Boo, Víctor Illera o Joel Aubeso, que lucharán por la victoria.

La prueba, última puntuable en el circuito IDJ Trail Series, recorrerá el valle de Sedano por un circuito distinto al de la Backyard atravesando también la localidad de Gredilla de Sedano.

En la modalidad corta, de 10 km, entre los casi 300 inscritos se prevé más igualdad tanto en categoría masculina como femenina. Para finalizar, este año se ha añadido una modalidad 'Promoción' pensada para todos los menores nacidos antes de 2012 que completarán un circuito de casi 7km.

Premios y solidaridad

En esta edición se ha apostado por un salto de calidad a nivel de participación y, por ello, la Organización ha decidido repartir 1.650 euros en premios entre ambas pruebas.

Además, gracias a la ayuda de los diferentes patrocinadores y colaboradores que han confiado en la Asociación Haciendo Sed desde 2022 en sus distintos eventos (Trail, Backyard y Transburgalesa), se han podido recaudar casi 20.000 euros como donativo para distintas asociaciones locales hasta la fecha y este año no es una excepción ya que ambos eventos serán de nuevo solidarios y los beneficios de la II Backyard irán destinados a ATAB, la Asociación de Trastornos Alimentarios de Burgos, y los del IV TrailRun a Saltando Charcos, asociación que trabaja con menores en el barrio de Gamonal.

Actividades paralelas

Durante el fin de semana, al margen de la carrera, y en colaboración con la asociación vecinal 'Pajariteros de Sedano', se ha confeccionado un cartel de propuestas muy atractivo que anima a toda la familia a participar en el evento, con más de siete horas de música en directo, comida popular sábado y domingo, juegos infantiles, rifa solidaria, concurso de fotografía, visita guiada al municipio e incluso barra de bar exterior, feria del corredor y food truck.

Por último, cabe destacar que este sábado 30, la Organización ha propuesto una Marcha Solidaria donde ya cuenta con otros 100 inscritos. Los senderistas tomarán la salida a las 11:00 horas, lo que promete ser un momento emotivo dentro del fin de semana. La cuota de inscripción de esta actividad será donada íntegramente a ATAB y todavía es posible inscribirse a través de la web II BACKYARD HACIENDO SED BURGOS 2025 (avaibooksports.com) o presencialmente hasta 30 minutos antes. Además, se ha habilitado un 'dorsal 0' en la misma plataforma de inscripción para aquellas personas que no puedan acudir al evento y quieran colaborar.