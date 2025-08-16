Burgos atrae más turistas en verano, pero agosto ya no es el mes favorito Cada vez más turistas eligen julio y septiembre como los meses en los que venir a visitar la provincia

Después de un primer semestre en el que se ha batido el récord de visitantes, Burgos afronta un verano en el que, si se mantiene la tendencia de los últimos años tras la pandemia de la covid-19, podrían venir más turistas que nunca. Sin embargo, aunque el número de visitantes aumente, cada vez son más los que deciden visitar la provincia en otros meses del verano, haciendo que agosto pierda fuelle como el mes predilecto para hacer estos viajes.

Esta tendencia no es extraordinaria de Burgos, se trata de algo observable por todo el territorio español. A diferencia de la década anterior, en la que agosto cada vez destacaba más como mes para acudir a Burgos, la tendencia desde 2020 es que cada vez julio y septiembre atraen un mayor número de turistas, mientras agosto se mantiene a la baja.

Donde más se puede observar esta tendencia es en los turistas extranjeros que visitan nuestra provincia. No solo se puede comprobar el aumento de visitantes de fuera de nuestras fronteras que siguen esta dinámica, sino que, ya durante el año pasado, agosto no fue el mes en el que más extranjeros decidieron venir a Burgos. Dicha corona la tiene el mes de julio.

Y no es que el número de personas que eligen pasar sus vacaciones en Burgos decaiga. Todo lo contrario. De hecho, el pasado 2024 marcó la segunda cifra más alta de los últimos 15 años y la más alta desde que se levantaran las restricciones por la pandemia de la covid-19.

Cambio de mentalidad de los españoles

Según el informe recientemente publicado por el Observatorio Nacional del Turismo Emisor, cada vez son más los españoles que apuestan por julio como su mes de vacaciones. Las principales razones para tomar esta decisión son la afluencia de gente en el mes de agosto y que muchas de estas vacaciones vienen marcadas por el calendario escolar, ya que gran parte de los turistas son familias con niños.

Otro de los principales cambios que provoca esta dinámica es el tipo de vacaciones que buscamos. Muchas veces relacionamos las vacaciones de verano con la playa, el sol o la piscina. Sin embargo, cada vez más gente que piensa en alternativas diferentes para disfrutar de su tiempo libre.

Si tomamos en cuenta el análisis demográfico, son las mujeres las que más variedad de vacaciones tienen frente a los hombres, los cuales prefieren la opción más popular hasta el momento: las vacaciones en la playa.

