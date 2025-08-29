Desde 600 euros por alumno: el coste de la vuelta al cole en Burgos La provincia sigue la tónica de todo el país según la Asociación Española de Consumidores

Adrián Miguel Ruiz Burgos Viernes, 29 de agosto 2025, 07:20

La vuelta al cole está al caer, lo que supone el fin de las ansiadas vacaciones para volver a empezar el curso académico para los estudiantes y un esfuerzo tremendo para los padres en diferentes aspectos. Uno de ellos es el de la compra del material necesario que precisen sus hijos a lo largo del curso.

Porque este gasto va aumentando a medida que pasan los años. Desde 2018 el dinero invertido en la vuelta al cole ha ido incrementándose entre un 1 y un 2% según el comprador financiero Bancmi, haciendo que en este periodo el total ascendiera casi en 60 euros. Según una encuesta realizada por la Asociación Española de Consumidores, el gasto mínimo medio que realizarán los españoles para preparar a sus hijos de cara al próximo curso es de 594 euros, cifra que varía en función del tipo de centro al que acuda el alumno.

Castilla y León se mantiene en la media nacional

Las anteriores cifras recogen la media nacional. En la misma encuesta existe un desglose por comunidades autónomas. En este se puede ver cómo el coste medio en Castilla y León por cada hijo que atienda a un colegio público se sitúa en los 602 euros, ocho euros más que la media nacional. En comparación, no se trata de la comunidad autónoma más cara, pero tampoco de la más barata.

En cuanto el coste medio por un alumno en un colegio concertado, el coste en Castilla y León (700) se coloca muy ligeramente por debajo de la media española (702).

Finalmente, en cuanto a los alumnos que están matriculados en colegios privados, en Castilla y León el gasto medio total asciende hasta los 1.778 euros. Esto supone un gasto más alto con respecto a la media del país, que se sitúa en los 1.752 euros.

Para controlar el gasto realizado, la asociación recomienda planificar las compras y no hacerlas de forma compulsiva, además de comparar los precios entre los diferentes establecimientos y productos.

El 8 de septiembre comienza el curso académico 2025-2026

Los más pequeños darán el pistoletazo de salida al curso 2025-2026 en Castilla y León el lunes ocho de septiembre. También comenzarán ese día las clases en la Universidad de Burgos. En la Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato será una semana después, el día 15, cuando comiencen.

En cuanto a la educación obligatoria se refiere, sus cursos se alargarán hasta el próximo miércoles 24 de junio de 2026. En cuanto a los estudios universitarios, el año académico llegará a su fin esa misma semana, pero el viernes 26, aunque se alargará más para todos aquellos alumnos que tengan que presentar sus Trabajos de Fin de Grado.