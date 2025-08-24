Todo lo que necesitas saber para prepararte para el eclipse total de Sol en Burgos A pesar de que reste un año para el fenómeno, mucha gente ya está preparada para el evento

Adrián Miguel Ruiz Burgos Domingo, 24 de agosto 2025, 09:32

Aunque todavía falta un año para vivir uno de los eventos astronómicos más espectaculares del siglo XXI, la provincia de Burgos se está empezando a preparar para poder estar a la altura de la magnitud del fenómeno. Es por eso que pueblos como Covarrubias o Tamarón han realizado un ensayo para poder estar preparados una vez llegue el momento de la verdad.

Y es que algo así no se ve todos los días, y la gente lo sabe. Los eventos como los eclipses atraen a gente de todo el mundo a los lugares que mejores vistas tendrán del mismo, sobre todo si es total, como es el caso. Para otro tipo de fenómenos, como pueden ser una lluvia de meteoritos, tránsitos planetarios o cometas visibles, los más especializados son los que se desplazan en mayor medida.

Ante la trascendencia de este evento, se espera que miles de personas viajen a la provincia para poder disfrutarlo. Y eso es algo que puede notarse en los alojamientos. Muchos puntos ya han colgado el cartel de «lleno completo», sobre todo aquellos que se encuentran más próximos a las zonas idóneas para disfrutar el fenómeno. Algunos negocios han afirmado que había gente interesada en hacer reservas en esas fechas incluso desde el año pasado.

Coste de ver el eclipse total

Para poder disfrutar como se debe del eclipse sin que nos suponga un peligro para la salud, cualquier persona que quiera alzar la cabeza al cielo deberá estar protegida con unas gafas de sol protectoras preparadas para este tipo de eventos. Las mismas se pueden encontrar por un rango de precios de entre tres y diez euros.

En la provincia de Burgos, el periodo de tiempo en el que nuestro satélite oculte totalmente al Sol durará un minuto y cuarenta y cuatro segundos. Pero existen diferentes fases hasta llegar a ese punto: no se va a tapar directamente. Para este proceso es necesaria esta protección para evitar que la radiación del sol pueda causar daños permanentes en la retina. Inclusive, es recomendable mantenerlas en todo momento, por lo que este es el único gasto necesario para poder ver el eclipse.

Si quieres optimizar la visión del evento, un telescopio o una guía podrían ser de gran ayuda. Los instrumentos para mirar el espacio oscilan entre los 50 y 300 euros, dependiendo de lo técnicos que sean. Un guía puede costar entre cinco y veinte euros por persona, aunque también existen aplicaciones gratuitas que pueden ayudar a tener una mejor experiencia.

Dependiendo de donde te encuentres en la provincia, quizá te quieras desplazar a un punto en el que poder ver de la mejor forma el fenómeno. Eso supondría ya otro gasto. Si la opción es un coche, los gastos serían llenar el depósito. Este gasto puede reducirse si se comparte el vehículo.

Para todos aquellos que vengan desde fuera, el trayecto supondrá un mayor esfuerzo económico. Autobuses, trenes o vuelos pueden ser un alto gasto, además siendo en agosto. Se estima que una persona puede desembolsar 150 euros o más, dependiendo de la antelación y la distancia a recorrer.

El alojamiento también es un asunto a tener en cuenta. Lo normal es que aquellos que vengan pasen entre dos y tres noches en el alojamiento: el día de antes, el día del eclipse y el día posterior. En otras ocasiones con eventos similares alrededor del mundo, el precio de la pernoctación aumentaba entre un 30 y un 50 por ciento con respecto al precio de temporada alta. Por ejemplo, un hotel en el que la noche valga 80 euros pasaría a valer entre 120 y 150 por persona. O en un camping donde pueda valer 20 o 30 euros, pasaría a costar entre 40 y 50. Se esperan picos absolutos de precio y puntos completamente agotados.

Por último, la comida. Dependiendo del lugar y de lo que uno pueda permitirse, se espera que una persona gaste entre veinte y cincuenta euros en comida al día. Además, puede que alguno de los viajeros quiera volver a casa con un recuerdo de Burgos, así que un posible souvenir es otro factor a tener en cuenta.

Existen tours o paquetes que incluyen diferentes puntos de esta lista. Por ejemplo, un paquete con transporte y guía puede suponer alrededor de 150 euros. Otro que incluya el hotel, la comida y excursiones adicionales puede alcanzar entre los 300 y los 600 euros por persona.

Este eclipse será una oportunidad de oro para el turismo de la provincia, que puede llegar a vivir uno de los mejores veranos de su historia. También puede serlo en otros puntos de la geografía española, que al igual que Burgos, podrán gozar de este espectáculo astronómico.

