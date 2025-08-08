Estos son los mejores puntos de Burgos para ver la lluvia de estrellas El fenómeno de las perseidas ya ha comenzado y tendrá su pico máximo en la noche del 12 al 13 de agosto

El Monasterio de San Pedro Cardeña es una buena ubicación para disfrutar de la lluvia de estrellas.

Adrián Miguel Ruiz Burgos Viernes, 8 de agosto 2025, 07:43

Como cada año, cuando llega el mes de agosto, el cielo nocturno de Burgos goza de un espectáculo brindado por la lluvia de estrellas comúnmente conocida como las perseidas o las lágrimas de San Lorenzo. Aunque dicho evento ya ha comenzado, no es hasta mediados de este mes cuando se llega a su momento álgido.

Este fenómeno tiene lugar porque la Tierra atraviesa la órbita de un cometa. Concretamente, cada año a principios de agosto, nuestro planeta cruza la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle, el cual ha ido dejando partículas a su paso que, al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, se vaporizan y brillan.

Este año, la noche en la que más presencia tendrán estos cuerpos celestes en el cielo burgalés es la que transcurre entre el día 12 y el 13. Se espera que el mejor momento para echar la mirada al cielo sea entre las dos y las cinco de la madrugada, cuando existe una menor contaminación lumínica y en el momento en el que su punto de origen se encuentra más alto en el cielo nocturno.

Mejores zonas para ver las perseidas en Burgos

Según indicaciones del Instituto Geográfico Nacional, para poder ver de manera óptima este espectáculo es necesario ubicarse en una zona con poca o nula iluminación lumínica, sin obstáculos alrededor, como pueden ser árboles o edificios, y además tener la suerte de poder contar con un cielo despejado.

Tomando estas indicaciones como referencia, los mejores puntos en la provincia, según la Asociación Astronómica de Burgos (Astroburgos), se encuentran en la comarca de Juarros, la zona limítrofe de Burgos con Palencia o las localidades de Mecerreyes y Covarrubias.

Principalmente, se recomienda acudir a espacios rurales, zonas de montaña o parques naturales alejados de núcleos urbanos. Si no es posible el desplazamiento hasta estas zonas, hay otros puntos en las grandes localidades de la provincia señalados en el siguiente mapa.

Una vez elegida la ubicación, se recomienda elegir una dirección en la que se va a mirar. Este año tendremos luna llena el día 9, por lo que será más complicado ver los cuerpos celestes por el brillo que esta desprende. Por ello, lo mejor será en la dirección contraria a la que esté nuestro satélite. Una vez elegido el punto en el que pondremos el foco de atención, lo mejor es tumbarse y esperar 20 minutos a que la vista se adapte a la oscuridad antes de disfrutar del espectáculo astronómico.

Temas

Perseidas

Astronomía