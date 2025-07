El influencer estadounidense Larry Shy en Burgos: «Bajad los impuestos y repartid morcilla gratis»

Natalia Sáez Ursúa Burgos Martes, 29 de julio 2025, 15:35 Comenta Compartir

El carismático influencer norteamericano Larry Shy ha revolucionado Burgos una vez más. Apasionado confeso de España, su última parada ha sido la provincia burgalesa, compartiendo con sus seguidores su experiencia entre tapas, historia, catedrales, pueblos con encanto y hasta propuestas políticas sorprendentes.

Uno de los momentos más llamativos de su visita fue su encuentro en el Ayuntamiento de Burgos con la alcaldesa, Cristina Ayala. Tal y como se puede ver en uno de los vídeos publicados en sus redes, y en un ambiente distendido y lleno de humor, Larry propuso bajar los impuestos a los vecinos y repartir morcilla gratis para todo el mundo. Además de conocer algunas de las salas más importantes del Ayuntamiento, en su vídeo viral se le ve besando la bandera de Burgos y posando sonriente junto a la edil.

La gastronomía ha sido uno de los pilares de su último viaje a Burgos. En el mítico Casa Pancho degustó un «cojonudo» y dos «cojonudas», como bien dice el americano, populares tapas de huevo, chorizo o morcilla y alegrías riojanas. Estuvo rodeado de clientes que no paraban de pedirle fotos. Tras probar la morcilla de Burgos, Larry no dudó en asegurar que «me encanta, is so good». De hecho, Shy es uno de los grandes embajadores de la morcilla burgalesa, tal y como ha demostrado en sus numerosas visitas a las tierras del Cid.

También visitó la Vermutería Victoria, famosa por su atmósfera castiza y por cantar todos los días el himno a Burgos a las 22:00 horas, momento que Shy dio paso y grabó para sus redes sociales.

Otro de sus vídeos más vistos fue su visita a Arcecarne, donde se adentró en las cámaras frigoríficas repletas de chuletones, que él describió como «una sala de sueños». El influencer no escatimó en elogios a la calidad del producto local. Además, en otro local gastronómico dedicó una mención especial a las galletas burgalesas Florbu, que calificó como «las mejores».

El viaje por la provincia de Burgos

Pero Larry no se quedó solo en la capital. En su recorrido por la provincia visitó el municipio de Contreras, donde recaló en la Cantina de Sad Hill, el único bar del pueblo. Allí se empapó de cine, cultura, buena bebida y comida, destacando que en este lugar se encuentra el famoso cementerio de Sad Hill, escenario icónico de la película El bueno, el feo y el malo.

También se dejó ver días atrás por Aranda de Duero, donde exploró la tradición vinícola de la Ribera del Duero, una de las denominaciones más prestigiosas de España. Fascinado por la calidad del vino, también habló del famoso cordero lechal asado, que calificó como uno de los mejores: «Sé que esta pequeña ciudad es famosa por el mejor cordero.»

Con millones de visualizaciones en redes sociales, la visita de Larry Shy ha vuelto a proyectar una imagen fresca, divertida y muy positiva de Burgos. Su capacidad para conectar con el público y mostrar lo cotidiano desde una perspectiva internacional ha sido clave para que muchos de sus seguidores se animen a visitar la provincia burgalesa.