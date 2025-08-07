Tamarón se prepara para el eclipse total de sol de 2026 con un ensayo el 12 de agosto La Asociación Cultural de la localidad presenta su programa cultural de verano, con talleres, excursiones y la XV edición de la Representación de la Batalla de Tamarón

La Asociación Cultural Tamarón organiza este verano un programa lleno de actividades que combinan divulgación científica, participación vecinal, historia local y cultura popular. Entre todas ellas destaca un evento muy especial: el próximo martes 12 de agosto, a las 18:30 horas, se celebrará un ensayo para el eclipse total de sol de 2026, que será visible desde el pueblo justo un año después, el 12 de agosto de 2026.

El evento está organizado por la Asociación en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, e incluirá una salida desde la Plaza de la Fuente hasta el lugar previsto de observación. Allí, los asistentes podrán contemplar el sol con gafas de protección homologadas (disponibles en el local de la Asociación), observarán manchas solares y recibirán una explicación divulgativa sobre el fenómeno astronómico que convertirá a Tamarón en uno de los lugares privilegiados para observar el eclipse total del próximo año.

El objetivo de la actividad es validar la ubicación elegida para el evento de 2026, evaluar condiciones de visibilidad y comenzar a involucrar a vecinos y visitantes en un acontecimiento que se espera que tenga proyección nacional e internacional.

Programa Cultural 2025

El programa de este verano en Tamarón va mucho más allá del cielo. Entre las actividades previstas, destacan: Talleres intergeneracionales (del 18 al 22 de agosto), juegos infantiles, campeonatos populares y un original paraguas astronómico para convertir paraguas en planisferios; excursión a las minas de Barruelo de Santullán, el jueves 21 de agosto, un viaje para descubrir el pasado minero de Castilla; la ya Representación de la Batalla de Tamarón, que celebra este año su XV edición, el sábado 23 de agosto a las 20:00 horas, precedida por pasacalles, ensayo general y un original vermut ibicenco; la Merienda de la Asociación y la posterior noche musical, el sábado 23 y el domingo 24, la tradicional Asamblea de socios y socias, espacio de propuestas y encuentro vecinal.

