El brusco cambio de tiempo que prevé Aemet en Burgos: las temperaturas se desplomarán diez grados Una vaguada atlántica hará que llegue la inestabilidad a toda la península y dejará lluvias durante la semana

Sara Sendino Burgos Martes, 26 de agosto 2025, 19:00 Comenta Compartir

El mes de agosto deja temperaturas récord tras una de las olas de calor más largas que se recuerdan en Burgos. Pero esta situación cambiará bruscamente a partir del miércoles ya que, según prevé Aemet, los termómetros se desplomarán en la provincia llegando a descender hasta diez grados respecto al fin de semana. Una situación que se asemejará a la del pasado mes de julio, que dejó un registro atípico siendo más frío que el mes de junio.

Esta situación está provocada por una vaguada atlántica que atravesará la península y que no solo provocará un bajón en el mercurio, sino que generará inestabilidad dejando a su paso lluvias abundantes durante la jornada del jueves. Así lo recogen también los expertos de Meteored.

Este miércoles ya se dejará notar el drástico cambio en el tiempo con máximas que no superarán los 29 grados en Burgos capital y mínimas de 13. Si este martes se han alcanzado los 32 grados, el jueves Aemet espera que no se superen los 24. La mínima se desplomará a 10 grados y se esperan abundantes precipitaciones durante la jornada.

De cara al fin de semana la situación tampoco mejorará y el mercurio oscilará entre los 9 y los 26 grados el viernes, los 10 y los 29 el sábado y los 12 y los 25 el domingo.

Diez grados de diferencia

En Aranda de Duero también se notará el paso de esta vaguada atlántica. El miércoles ya se notará el descenso térmico, con una máxima de 30 grados y una mínima de 14 y el jueves la capital ribereña registrará diez grados menos que este martes con temperaturas que no superarán los 24 grados frente a los 34 de esta jornada. Eso sí, Aemet no prevé lluvias en Aranda.

El viernes la tendencia será la misma y el mercurio variará entre los 11 y los 24 grados y sábado y domingo se espera que las máxima lleguen a 29 y 28 grados respectivamente.

El tiempo en Miranda de Ebro

En la ciudad del Ebro se esperan lluvias desde el miércoles, una situación que se prolongará a lo largo del jueves también. No obstante, en Miranda hará más calor que en el resto de la provincia. Aunque las dos próximas jornadas las máximas bajarán hasta los 29 y los 25 grados, el viernes remontarán hasta los 30 y el sábado hasta los 33.

Aemet espera que el domingo vuelva a llover, precipitaciones que irán acompañadas de máximas de solo 25 grados.