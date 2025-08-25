El pueblo de Huesca que aparece por error en el mapa de Burgos Google Maps ha duplicado Sieso de Huesca, ubicándolo a 431 kilómetros de su lugar real

La provincia de Burgos cuenta con 371 municipios y más de 1.200 núcleos de población. Por tanto, es comprensible no conocer todos sus nombres ni su ubicación exacta en el mapa. Sin embargo, la cuestión cambia cuando se 'infiltra' otro pueblo más en la provincia que, en realidad, es de Huesca.

Eso es lo que ha ocurrido con Sieso de Huesca en Google Maps. La aplicación de navegación ha duplicado el pueblo oscense, emplazándolo también en la provincia de Burgos. Una situación que ya se repitió con dos despoblados burgaleses, como Bárcena de Bureba (que ya tiene habitantes gracias a una familia de neerlandeses y otro vecino) y Castil de Carrias, errores que la herramienta ya ha subsanado.

En el caso de Sieso de Huesca, se trata de un pueblo situado a 25 kilómetros de la capital oscense, en la sierra de Guara. Es pedanía de Casbas de Huesca, su terreno es llano y es conocido por la elaboración artesanal de queso y su iglesia románica. Sin embargo, no está en la provincia de Burgos.

Al buscar Sieso de Huesca en Google Maps aparecen dos opciones: una es la correcta, mientras que otra te lleva a un lugar de la provincia de Burgos. Concretamente, a un terreno forestal ubicado al norte de Cubillo del César, a 431 kilómetros de la ubicación real del pueblo oscense.

Por tanto, si un usuario desea buscar la ubicación correcta de Sieso de Huesca debe acudir a Google Maps y escoger la primera opción. En ella aparece sólo el nombre del pueblo, Sieso de Huesca, esa es la correcta. La segunda, que se muestra con la coletilla 'Castilla y León', es la situada erróneamente en la provincia de Burgos.

Como se aprecia en el mapa superior, la aplicación de navegación sitúa al 'Sieso de Huesca burgalés' en un paraje forestal. Es un lugar entre Quintanalara y Cubillo del César, con paisaje bastante diferente al pueblo de la sierra de Guara. Un error de duplicidad que ha terminado uniendo una localidad oscense con un paraje de la provincia de Burgos.

