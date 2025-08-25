BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sieso de Huesca, en Huesca. Turismo de Aragón

El pueblo de Huesca que aparece por error en el mapa de Burgos

Google Maps ha duplicado Sieso de Huesca, ubicándolo a 431 kilómetros de su lugar real

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:26

La provincia de Burgos cuenta con 371 municipios y más de 1.200 núcleos de población. Por tanto, es comprensible no conocer todos sus nombres ni su ubicación exacta en el mapa. Sin embargo, la cuestión cambia cuando se 'infiltra' otro pueblo más en la provincia que, en realidad, es de Huesca.

Eso es lo que ha ocurrido con Sieso de Huesca en Google Maps. La aplicación de navegación ha duplicado el pueblo oscense, emplazándolo también en la provincia de Burgos. Una situación que ya se repitió con dos despoblados burgaleses, como Bárcena de Bureba (que ya tiene habitantes gracias a una familia de neerlandeses y otro vecino) y Castil de Carrias, errores que la herramienta ya ha subsanado.

En el caso de Sieso de Huesca, se trata de un pueblo situado a 25 kilómetros de la capital oscense, en la sierra de Guara. Es pedanía de Casbas de Huesca, su terreno es llano y es conocido por la elaboración artesanal de queso y su iglesia románica. Sin embargo, no está en la provincia de Burgos.

Noticias relacionadas

Pretenden recuperar la Tobera de Barriolucio para uso público en las Loras

Pretenden recuperar la Tobera de Barriolucio para uso público en las Loras

La arqueología escribe el pasado de Sasamón y su comarca

La arqueología escribe el pasado de Sasamón y su comarca

El pueblo de Burgos que ha inundado sus calles de obras de arte

El pueblo de Burgos que ha inundado sus calles de obras de arte

Estas son las rutas más refrescantes para hacer en verano en Burgos

Estas son las rutas más refrescantes para hacer en verano en Burgos

Al buscar Sieso de Huesca en Google Maps aparecen dos opciones: una es la correcta, mientras que otra te lleva a un lugar de la provincia de Burgos. Concretamente, a un terreno forestal ubicado al norte de Cubillo del César, a 431 kilómetros de la ubicación real del pueblo oscense.

Distancia entre los dos 'Sieso de Huesca'. Google Maps

Por tanto, si un usuario desea buscar la ubicación correcta de Sieso de Huesca debe acudir a Google Maps y escoger la primera opción. En ella aparece sólo el nombre del pueblo, Sieso de Huesca, esa es la correcta. La segunda, que se muestra con la coletilla 'Castilla y León', es la situada erróneamente en la provincia de Burgos.

Sieso de Huesca en Burgos. Google Maps

Como se aprecia en el mapa superior, la aplicación de navegación sitúa al 'Sieso de Huesca burgalés' en un paraje forestal. Es un lugar entre Quintanalara y Cubillo del César, con paisaje bastante diferente al pueblo de la sierra de Guara. Un error de duplicidad que ha terminado uniendo una localidad oscense con un paraje de la provincia de Burgos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven y un hombre resulta herido tras estrellarse contra un árbol en Burgos
  2. 2 Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos
  3. 3 El sorprendente castillo de Burgos que un vecino levantó con sus propias manos
  4. 4 Susto en Aranda por el incendio y explosión de un coche aparcado
  5. 5 El camping renace como una alternativa vacacional en Burgos
  6. 6 El nuevo punto limpio para 16 pueblos de Burgos que costará 454.000 euros
  7. 7 Todo lo que necesitas saber para prepararte para el eclipse total de Sol en Burgos
  8. 8 270.000 euros para dotar de 150 desfibriladores a los pueblos de la provincia de Burgos
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 24 de agosto
  10. 10 Un Burgos CF muy sólido y serio se lleva un punto de Riazor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El pueblo de Huesca que aparece por error en el mapa de Burgos

El pueblo de Huesca que aparece por error en el mapa de Burgos