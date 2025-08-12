La arqueología escribe el pasado de Sasamón y su comarca Prosiguen las excavaciones en las inmediaciones de la Colegiata de Santa María La Real (Sasamón) con el fin de conocer mejor la ciudad romana de Segisamo y el poblamiento humano en la localidad durante las épocas medieval y moderna

El equipo de arqueólogos dirigidos por Jesús García Sánchez (Instituto de Arqueología de Mérida IAM-CSIC-Junta de Extremadura), José Manuel Costa-García y Laura Blanco-Torrejón (Universidad de Salamanca) retoma la investigación arqueológica en la comarca segisamonense. Esta intervención, financiada por la Diputación de Burgos y los ayuntamientos de Sasamón y Olmillos de Sasamón, tiene como fin estudiar el poblamiento romano en la comarca desde sus inicios en el siglo I a.C. hasta la época tardoantigua (siglos IV-VII d.C.). Como ocurrió durante las campañas de 2023 y 2024, los trabajos se centrarán en dos espacios prioritarios: las inmediaciones de la colegiata de Santa María la Real (Sasamón) y el yacimiento de Santa Olalla (Olmillos de Sasamón).

Una ventana al pasado de Sasamón

En 2023, la apertura de dos sondeos en el lugar de Las Eras permitió volver a estudiar de primera mano la compleja historia de Sasamón mediante el análisis de los restos todavía conservados en el subsuelo de la localidad. Medio siglo había transcurrido desde que José Antonio Abásolo hiciese lo propio en las inmediaciones de la colegiata, pero «la arqueología cuenta hoy con nuevos métodos y técnicas que permiten sacar el máximo partido a este tipo de intervenciones» —declara Jesús García.

Ampliar

Las excavaciones en espacios urbanos son, con todo, uno de los contextos más desafiantes para la arqueología, pues en los solares de las ciudades se acumulan las evidencias de quienes poblaron estos lugares durante siglos, a menudo de forma caótica. Los arqueólogos deben identificar, documentar y estudiar minuciosamente las distintas fases de auge, declive, abandono, expolio y reocupación para recomponer el complejo rompecabezas de quienes nos antecedieron.

Las campañas de 2023 y 2024 permitieron registrar el uso de este sector como era para la trilla en tiempos recientes y como camposanto de la iglesia de Santa María algo antes, entre los siglos XVIII y XIX. Bajo estos niveles recientes se atestiguó la existencia de estructuras de época medieval primero y del periodo romano después. Unas y otras se encontraban muy afectadas por el continuado uso de las antiguas ruinas como cantera.

Poco a poco, numerosos fragmentos de cerámica, objetos de metal, piezas de vidrio y restos óseos continúan viendo la luz, evidenciando que la ciudad antigua tuvo un carácter cosmopolita y se importaron materiales de diversas partes del imperio romano. Otros elementos, sin embargo, reflejan que los habitantes de la antigua Segisamo conservaron su identidad turmoga pese a vivir en un mundo interconectado.

Las excavaciones arqueológicas continuarán abriendo de par en par esta ventana al pasado durante el verano de 2025 para el disfrute de la ciudadanía que quiera aproximarse hasta la excavación. Allí podrán observar los restos del Sasamón de hace 2000 años.

Nuelvas tecnologías para el estudio de las villas romanas

El equipo de arqueólogos viene haciendo uso además de diferentes técnicas innovadoras con el objetivo de identificar y estudiar diversos restos arqueológicos sin necesidad de excavarlos. La detección remota desde el aire –mediante drones– o la prospección geofísica –en particular, el georradar– permiten obtener planimetrías precisas de las ruinas todavía existentes en el subsuelo de la comarca. Así es como pueden reconocerse las trazas del antiguo callejero o las plantas de algunas edificaciones romanas sin necesidad de excavarlas.

Ampliar

En el lugar de Santa Olalla, en Olmillos de Sasamón, la fotografía aérea había permitido documentar las estructuras de un gran complejo arquitectónico que parece corresponderse con una villa de época tardorromana (siglos III-V d.C.). En el marco de su trabajo, los investigadores del Instituto de Arqueología, Mérida (IAM-CSIC) con la colaboración del Laboratorio de Arqueología de Mínima invasión (MinarqLab) realizaron en 2023 un hallazgo excepcional: un posible edificio de culto o iglesia de época tardoantigua (siglos V-VII d.C.).

Durante las campañas de 2024 y 2025 ha continuado documentándose el gran complejo, del que se conoce más de una docena de estructuras. En las detalladas planimetrías computerizadas se aprecia el complejo residencial levantado alrededor de un gran peristilo o patio de 1.200 m2. , estructuras destinadas a la producción y almacenamiento de diversos bienes o una posible mansio, edificio destinado al reposo, alimentación y cambio de caballos en relación con la vía que comunicaba Segisamo con Clunia (Coruña del Conde, Burgos). Bajo la dirección de Laura Blanco-Torrejón (Universidad de Salamanca), se excavan ahora también sondeos exploratorios con el fin de «estudiar en detalle un área que podría corresponderse con la necrópolis de la villa».

Una consolidada iniciativa de divulgación

Desde hace una década, el colectivo de investigación romanarmy.eu reúne a un conjunto de arqueólogos profesionales e investigadores de diversas instituciones que estudian las transformaciones que provocó la llegada de Roma en el norte de la península ibérica. En los últimos años, el colectivo ha descubierto y estudiado numerosos yacimientos arqueológicos, lo que le ha permitido ofrecer visiones innovadoras sobre este proceso.

En consonancia con estas acciones y a través de diversas iniciativas, se lleva a cabo también una tarea de difusión y visibilización de los nuevos hallazgos y análisis sobre estas evidencias arqueológicas. A diario, los arqueólogos darán cuenta de las novedades de la campaña a través de los canales de comunicación del colectivo investigador Romanarmy.eu en Facebook, X (antiguo Twitter) e Instagram.

Se organizarán visitas a las zonas de excavación y charlas con el fin de dar a conocer a la población local los resultados obtenidos y concienciarla de la necesidad de su conservación para generaciones futuras. Ante el auge del detectorismo ilegal y el expolio de yacimientos arqueológicos en la zona, los arqueólogos advierten de que los restos materiales solo tienen valor y permiten reconstruir los eventos del pasado por el contexto donde aparecen. Cualquier extracción no profesional supone la destrucción irreversible de estos depósitos y de la información que contienen.

Finalmente, los resultados de las intervenciones seguirán dándose a conocer a la comunidad científica mediante su presentación en diversos foros y congresos internacionales, incluyéndose en la programación científica del Museo Arqueológico Nacional (MAN) para este año. Asimismo, se publicarán los resultados de la campaña en diferentes revistas y volúmenes monográficos sobre el poblamiento y urbanismo romanos.