El bello paraje de Burgos que pretenden recuperar para uso público en las Loras Se trata de la Tobera de Barriolucio, muy frágil ante las visitas del público. Por ello se va a actuar de manera integral para preservar el ecosistema y facilitar la llegada de visitantes

Julio César Rico Burgos Martes, 19 de agosto 2025, 07:27 | Actualizado 07:51h. Comenta Compartir

El paraje natural de la Tobera de Barriolucio se va a convertir en unos meses en un espacio transitable y con todo el respeto a la fauna y flora del lugar, gracias a la actuación que se quiere llevar a cabo para facilitar las visitas de una manera respetuosa.

Una de las principales actuaciones va a consistir en la colocación de una pasarela zigzagueante de madera fabricada «in situ», de 1,2 metros de anchura interior, como la geosenda, elevada y aneja al recurso, para permitir la plena observación de la Tobera sin afectarla por el pisoteo o verse en riesgo por las crecidas.

Según los promotores del proyecto, la Tobera de Barriolucio representa un enclave absolutamente singular de la Zona Especial de Conservación Peña Amaya-Humada e incluye formaciones naturales de Habitat de Interés Comunitario como manantiales petrificantes con formación de tuf (toba calcárea), representadas en un edificio tobáceo de grandes dimensiones y belleza.

Se trata de un enclave no alterado, en esencia y en dinámica activa, de enorme fragilidad e irreversibilidad si no se actúa con respecto al ecosistema actual. Desde hace cinco años, ha dejado de constituir un punto de interés geológico y ha entrado a formar parte del uso público habitual de los visitantes en todas las épocas del año.

Actualmente se encuentra completamente desprovisto de cualquier infraestructura y regulación del uso público que permita el disfrute de los visitantes y la conservación desde espacio natural. Dada la fragilidad de este entorno y de que los daños pueden ser irreversibles por la afluencia de visitantes de forma descontrolada, resulta acuciante tomar medidas y materializar una infraestructura básica de uso público.

En todo caso, se ha de preservar la formación de tuf, mantener activa su dinámica natural y la del cauce y que la instalación de infraestructura de uso público ha de tener en cuenta el riesgo de derivado de las crecidas del cauce del río Lucio.

Nuevo aparcamiento

Este espacio deberá de contar con un aparcamiento. Está previsto que se ubique sobre una pavimentación existente junto a la ermita. Deberá de contar también con un geosenda, desde el aparcamiento a la Tobera, unos 320 metros de longitud y 1,2 metros de anchura con señalización orientativa, informativa e interpretativa; y un punto de información que se va a ubicar en la ermita de Nuestra Señora del Pilar, hoy en ruinas y su entorno inmediato.

En cuanto a la adecuación al uso público y preservación de la Tobera se ha de realizar una «escrupulosa actuación selectiva de mejora» sobre la vegetación, en s relación con La Tobera, sobre todo en aplicación sobre arbolado seco.

La empresa santanderina Albast será la encargada de desarrollar el proyecto de recuperación de la Tobera de Barriolucio en el Geoparque mundial, las Loras por un importe de 113.875,52 euros y tiene un plazo de siete meses desde la formalización del contrato.