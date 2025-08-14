554.000 euros para crear una zona de emprendimiento e innovación en el colegio de un pueblo de Burgos El Ayuntamiento quiere asentar población en la localidad, promover el emprendimiento en el entorno y su desarrollo económico, ya sea por habitantes de Oña o de otras poblaciones, que decidan afincarse en el municipio

Julio César Rico Burgos Jueves, 14 de agosto 2025, 06:59

El Ayuntamiento de Oña quiere convertir parte de Colegio Público de San Salvador en un espacio dedicado al emprendimiento y a la innovación digital. La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. El inmueble es el actual centro educativo de la comarca

El actual centro educativo tiene tuvo en el curso escolar 2024/2025 una unidad de infantil, tres de primaria y siete profesores. Con las nuevas dependencias se mejoraron los espacios del centro educativo. Las obras tienen un importe de licitación de 554.750 € y tienen un plazo de ejecución de diez meses. La obra tendrá que estar finalizada antes del 30 de junio del año próximo, debido a que hay que justificar los fondos europeos.

Las actuaciones van a consistir en la mejora de envolventes térmicas, aislamiento y sustitución de carpinterías exteriores y la mejora de la cubierta de la edificación, así como dotar a la envolvente de estanqueidad.

El colegio es un inmueble que consta de tres plantas y el acceso a la planta baja. Se puede realizar por diversas entradas. El edificio se encuentra en buen estado estructural y tiene acceso a todos los servicios. La superficie abarca 1894 m²

La idea de crear este centro en el espacio escolar es con el fin de asentar población en la localidad, promover el emprendimiento en el entorno y su desarrollo económico, ya sea por habitantes de Oña como de otras poblaciones que decidan afincarse en el municipio.

El nuevo espacio tendrá una zona dedicada a coworking de 61,22 metros cuadrados y dos zonas de emprendimiento, una de 20,27 metros cuadrados y otra de 16,20 metros cuadrados. También tendrá un auditorio de 38 metros.

