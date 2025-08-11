Comienzan las excavaciones en la ciudad celtíbera de Klounioq para desenterrar su pasado arévaco Entre las metas principales de la excavación se encuentra el aumento del conocimiento científico sobre los conflictos y la vida cotidiana en la ciudad

Las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Klounioq, antigua ciudad celtíbera arévaca, darán comienzo mañana 12 de agosto. Un equipo multidisciplinar de expertos, dirigido por los arqueólogos Luis Valdés y Françesc Tuset, trabajará para desenterrar el pasado de este importante enclave, situado entre los municipios burgaleses de Quintanarraya e Hinojar del Rey.

Esta campaña de 2025 es la continuación de los trabajos iniciados en 2018, con el ambicioso objetivo de posicionar el oppidum de Klounioq como un referente de la Edad del Hierro II en el contexto del Duero medio en Castilla y León. El equipo, compuesto por arqueólogos, antropólogos físicos, biólogos y voluntarios locales, se centrará en una zona de 25 m² con una serie de objetivos clave.

Objetivos de la campaña

Entre las metas principales de la excavación se encuentra el aumento del conocimiento científico sobre los conflictos y la vida cotidiana en la ciudad. Además, se utilizarán tecnologías indirectas como un georradar para confirmar y documentar la existencia de murallas y estructuras defensivas enterradas.

El trabajo en el yacimiento

La intervención en el yacimiento se llevará a cabo con una rigurosa metodología, utilizando el sistema Harris para documentar las unidades estratigráficas en 3D. También se realizará la limpieza, clasificación y etiquetado de los objetos culturales, materiales de construcción y restos biológicos y geológicos encontrados. La planimetría se levantará con un pantógrafo de campo y se complementará con fotografías digitales y cenitales para un registro exhaustivo.

Klunioq, un asentamiento poco conocido

Este asentamiento ha sido poco atendido por parte de la investigación, aunque hubo algunas intervenciones a principios del siglo XX, como las de Sentenach, Calvo o Taracena. Otros investigadores, como Osaba, Abásolo, García y Sacristán, han debatido

sobre su ubicación hasta llegar al consenso de localización actual; sin embargo, no ha sido investigado arqueológicamente con la intensidad que merece.

Ciudad arévaca, en el 'confín de la Celtiberia'

Klounioq se encuentra sobre los cerros conocidos como 'Los Castrillos', en los municipios de Quintanarraya e Hinojar del Rey (Burgos). Klounioq fue un importante enclave estratégico, situado en la divisoria de las etnias arévaca con la vaccea. Es citado por primera vez por Ptolomeo (Gr. II, 6, 55), al que seguirá Plinio (HN. III, 4, 26) que lo designa como el «confín de la Celtiberia». La ciudad indígena se enfrentó al ejército romano republicano en dos asedios conocidos por las fuentes clásicas. Tito Livio recoge que en Klounioq, Pompeyo asedia a Sertorio en el 75 antes de Cristo. Y Dión Casio (39, 54) narra el asedio frustrado y la retirada de Metelo Nepote en el 56 antes de Cristo. Estas citas han sido refrendadas por la investigación arqueológica con el descubrimiento de seis campamentos que circunvalan el castro, de norte a sur por el este (Valdés, L. et al, 2017).

Un siglo más tarde la Clunia romana es un hecho, pero desconocemos cómo y cuándo pasó la aristocracia de Klounioq a la nueva ciudad que ocupa el vecino cerro de Alto Castro, en Peñalba de Castro.