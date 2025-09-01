Burgos inicia una campaña de concienciación para la recogida de enseres Es una de las actuaciones incluidas en el plan de choque de limpieza que acaba de comenzar y que se desarrollará durante los próximos tres meses en 25 barrios de Burgos

Julio César Rico Burgos Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:36

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha anunciado que su área a comenzar una campaña informativa dirigida a los ciudadanos para informar del servicio gratuito del consistorio de recogida de enseres inmuebles inservibles.

Niño ha precisado que existe un «servicio gratuito de recogida» que se efectúen determinados días de la semana. Para darlo a conocer de manera más concreta, el Ayuntamiento de Burgos va a «informar por medio de la colocación de unas pegatinas informativas en los contenedores grises» de toda la ciudad, ha precisado el edil.

La práctica indica que son muchos los vecinos que dejan en el entorno de las isletas de los contenedores de basura mobiliario de todo tipo, que el Ayuntamiento recoge de forma gratuita, pero que la forma de actuar de los algunos vecinos, de todos los barrios de la ciudad, ensucia las zonas.

Este servicio de recogida de muebles se ha ampliado a cinco días, de lunes a viernes. La recogida se realiza en horario nocturno, aunque es necesario hacer una solicitud previa a través de los canales habituales del Ayuntamiento y del servicio de Urbaser.

Limpieza

Por lo que se refiere al plan de choque que se ha puesto en marcha este 1 de septiembre, el responsable de la empresa de limpieza de la ciudad, Rubén Marañón, ha indicado que en algunas zonas de la ciudad se va a hacer más hincapié en grafitis y pintadas y en otras la retirada de hierbas y maleza que nacen entre las baldosas.

En el caso de los grafitis, niño ha subrayado que es necesario contar con la autorización «de las comunidades o de los propietarios el caso de los locales». Este Plan de Choque tiene una duración estimada de tres meses, según ha confirmado el concejal. Ha precisado que la intención del Ayuntamiento es mantener este plan, cuya última edición tuvo lugar «hace dos años».

Para la realización de esta campaña se van a poner en marcha un equipo de seis peones, tres especialistas y un conductor; y en medios materiales, Urbaser, la empresa de concesionaria, va a disponer de tres desbrozadoras, tres sopladores eléctricos, una barredora de aceras, una lavadora de aceras, una cuba de balde mecánica y un furgón hidrolimpiador.

La duración estimada en cada zona puede ser variable en función de las necesidades de cada uno de los barrios, por eso se indicará semanalmente la zona de trabajo para la siguiente semana. El responsable de Urbaser, Rubén Marañón ha subrayado se «irán adaptando los medios y el personal necesario». La idea es llegar a todos los barrios «en función de las necesidades que tengan».