Desde fugas de agua hasta excrementos humanos: los problemas del aparcamiento de la plaza Mayor de Burgos Es uno de los lugares más frecuentados por el turismo y presenta deficiencias y excrementos humanos en algunas zonas. El Ayuntamiento instará a la empresa que lo gestiona a que lo mantenga digno

Julio César Rico Burgos Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:47 Comenta Compartir

El área de Patrimonio del Ayuntamiento de Burgos va a instar a la empresa que gestiona el aparcamiento de la plaza Mayor a que lo mantenga en buenas condiciones de uso. El concejal de Hacienda y Patrimonio, Ángel Manzanedo, ha trasladado a los técnicos que «se pongan en contacto» con los gestores de APK9 Aparcamientos SL, que es la empresa que gestiona este bien público, para que actúe de inmediato ante las posibles deficiencias que presenta el recinto.

Las quejas de los usuarios se centran en el estado «deficiente» de algunas instalaciones del aparcamiento, las continuas «fugas de agua y la aparición de excrementos» en varias partes del este bien de uso público. «Son excrementos de persona», aseguran, en lugares a los que accede todo tipo de personas para aparcar o retirar sus coches.

Este aparcamiento lo usan también personas sin hogar para dormir y ocupan tanto las escaleras de acceso como algún rincón en la planta -2, denuncian. En este sentido, Manzanedo va a instar a los técnicos municipales a que informen a la concesionaria de que «es necesario en estos casos informar a Policía Local a que pase por la zona y levante el correspondiente atestado».

Ampliar Fugas de agua en el interior del aparcamiento. BC

Las fotografías reflejan el estado en que se encuentra este aparcamiento. Las quejas también se centran en que, aunque esté vigilado las 24 horas del día, la presencia de trabajadores de la empresa es escasa y se necesitarían más empleados en el lugar para evitar este tipo de conductas incívicas, como que haya gente que haga sus necesidades en el interior, algo que también entiende el Ayuntamiento de Burgos como necesario.

Con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que ya ha llegado a la ciudad, aunque aún no se multe por ello, el uso de los aparcamientos públicos de Burgos puede multiplicarse porque una de las razones que se pueden esgrimir para atravesar la ciudad sin la pegatina correspondientes es el aparcamiento público.

A eso se une que si el proyecto de túnel de la calle Santander se realiza, cambiarán las entradas y salidas de este aparcamiento subterráneo, uno de los más demandados de la ciudad. Por ello, se hace necesario actuar, sobre todo en materia de seguridad y confort para los usuarios.