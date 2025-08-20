Los burgaleses se quejan de la limpieza, aparcamientos y ocupación de vía pública Se ha incrementado en un 6,4% el número de descontentos y Medio Ambiente sigue encabezando el ranking

Julio César Rico Burgos Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:20

Limpieza y siega de jardines, aparcamientos indebidos y la ocupación de la vía pública son las reclamaciones más recurrentes de los burgaleses. El nuevo concejal del área Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha dado cuenta de las de quejas y sugerencias recogidas en el último informe de su área, correspondiente al segundo trimestre de 2025. En total se han recibido «1.416 quejas y 236 sugerencias». Esto significa un incremento de un «6,4%, con respecto al primer trimestre de este año».

El canal de entrada el más utilizado es la aplicación «Burgos al móvil», en primer lugar, «con un 58% y, en segundo lugar, el teléfono 010, que ha recibido el 33,05%»; los menos utilizados son el formulario a través de la web y el registro presencial.

Todos ellos son datos del segundo trimestre de 2025. Se aprecia una «mejoría en cuanto a las quejas» en el servicio de Autobuses Urbanos con un 21,9% de las reclamaciones, «ocho puntos menos» que en el primer trimestre de 2025, ha destacado López.

En este servicio, los ciudadanos se han quejado de la recarga de las tarjetas de autobús urbano. Fundamentalmente como consecuencia de que la recarga no es automática, sino que tarda un tiempo en regularizarse hasta que pasa por el lector de tarjetas. También por la supresión de dos centros de recarga, los de los centros cívicos de Huelgas y el de Gamonal Norte.

En cuanto a las reclamaciones recurrentes de los usuarios de autobús, como los malos entendidos y las malas formas empleadas por los conductores, López ha subrayado que se han iniciado varios expedientes de investigación sobre esas conductas para tratar de «revertir esa situación».

El área con más quejas

El área que más quejas ha recibido es la de Medio Ambiente, habitual también en las reclamaciones de la ciudadanía. Se lleva un 27% del descontento, afectando directamente la limpieza diaria, que se intensificará en los próximos días, y a la siega de hierba y césped de los jardines de la ciudad. Policía Local acumula el 14,76% de las quejas, por aparcamientos indebidos y por ocupación de vía pública.

Por lo que respecta al tiempo medio de respuesta a la ciudadanía, López ha precisado que ha descendido de siete días el trimestre anterior «a seis el actual». Las secciones que más han tardado en ofrecer respuesta han sido las de Gestión Tributaria, con 16 días; Obras, con 17 y Régimen Interior con 27. Sin embargo, todo depende, como ha precisado el concejal, «de la naturaleza del servicio». Por el contrario, las secciones que han contestado con más diligencias, son autobuses urbanos, con seis días, policía local, con tres días.

En cuanto a la Comisión de Participación Ciudadana, se han aprobado diferentes sustituciones de miembros de representantes de varias asociaciones como Aspanias Burgos o Espacio Tangente en la Junta Municipal de Distrito Centro Norte y de la Asociación Nuestro Barrio en la del Distrito Sur.

Además, López ha informado también de las inscripciones en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Burgos de la Asociación de Vecinos Juan Yagüe y de la Asociación Soy Colombia; y de la modificación de los miembros de la Unión General de Trabajadores (UGT) en el Consejo Social, el Consejo Sectorial de Familia y el de Juventud.

