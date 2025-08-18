BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos
Barredora trabajando en una calle de la ciudad. BC

10 operarios y 10 máquinas para intensificar la limpieza en los barrios de Burgos

Unido a este plan está el de limpieza de pintadas vandálicas que pretende ser integral con el de mejora y embellecimiento de los barrios

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:49

El Ayuntamiento de Burgos ha reactivado, este año 2025, el plan de choque de limpieza de los barrios, que ya tuvo una primera edición en 2023. El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha presentado esta actuación que pretende realizar una actuación global y en profundidad y «reforzar la limpieza habitual» a través de una acción coordinada.

Los principales trabajos que se van a realizar en los barrios son: barrido de las aceras, calzadas, limpieza y eliminación de manchas y pintadas, eliminación de malas hierbas y la retirada de residuos abandonados, como ha especificado Niño. El objetivo es la mejora del estado global de la ciudad. Este plan tiene una duración estimada de tres meses y empezará «el 1 de septiembre», según confirmado el concejal.

La empresa concesionaria del servicio de limpieza, Urbaser, pondrá en marcha un equipo de trabajo compuesto por seis peones, tres especialistas y un conductor y, en medios materiales, tres desbrozadoras, tres sopladores eléctricos, una barredora de aceras, una lavadora de aceras, una cuba de balde mecánica y un furgón hidrolimpiador.

La duración estimada en cada zona puede ser variable en función de las necesidades de cada uno de los barrios de Burgos, por eso se indicará semanalmente la zona de trabajo para la siguiente semana.

Hacer frente a las pintadas vandálicas

Unido a este plan de choque, la intención de Niño es hacer frente al plan estratégico contra las pinturas vandálicas. Ha recordado que el Ayuntamiento necesita la autorización de las comunidades para poder actuar, ya que no lo puede hacer de oficio. Recientemente ha mantenido una reunión con las asociaciones de comerciantes, hostelería y administradores de fincas para hacer hincapié en esta acción municipal.

Al mismo tiempo se lleva a cabo un trabajo de coordinación con el equipo de Policía Local para «tener un control y un seguimiento» de las pintadas vandálicas y realiza la base de datos que quieren poner en marcha el área de Medio Ambiente.

Carlos Niño también ha informado de que el Ayuntamiento de Burgos ha procedido a abrir un expediente sancionador a la empresa Urbaser. La compañía que realiza el control sobre las acciones que lleva a cabo la concesionaria ha detectado que durante el mes de junio no ha salido a hacer su labor una «máquina barredora y limpiadora de aceras por motivos técnicos y de falta de personal».

