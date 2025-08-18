El Ayuntamiento quiere tener terminado el pliego de ExpoBurgos este mes de agosto El equipo de Gobierno espera el apoyo de Vox para tener partida presupuestaria que facilite que las obras puedan comenzar cuanto antes

Julio César Rico Burgos Lunes, 18 de agosto 2025, 07:22 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Burgos quiere tener acabado el pliego de licitación del proyecto de la zona de la explanada de ExpoBurgos este mes de agosto. Incluiría la zona en la que se pretenden celebrar conciertos, colocar las barracas y otras actividades y construir un aparcamiento. Así lo explicaba la alcaldesa de Burgos Cristina Ayala antes de que terminara el mes de julio.

El vicealcalde y presidente de la gerencia de urbanismo, Juan Manuel Manso, aseguraba que el proyecto es corto, no va a llevar mucho tiempo, es un proyecto de tres o cuatro meses como mucho, decía.

Esos son los plazos en los que ahora mismo se mueve el consistorio para la redacción de un proyecto con el que se pretende solucionar muchos problemas de cara al futuro en cuestión de emplazamientos para grandes eventos multitudinarios.

La idea de Manso es, en cuanto tengan el proyecto, intentar, si hay presupuesto, echar a andar cuanto antes esta infraestructura a la que consideran muy necesaria. En cuanto a las partidas económicas necesarias, Manso estima que, a través de una modificación de crédito, se podrán obtener, ya que su ex socio de Gobierno, Vox, ha «dicho reiteradamente que apoya esa infraestructura», explicaba el edil en la visita a las obras de asfaltado de la calle Laredo hace un par de semanas.

Piensa que el apoyo de Vox se va a dar, no solo porque esta idea de ExpoBurgos empezó a desarrollarse en el momento en el que existía un pacto de gobierno entre los dos partidos, sino porque existe acuerdo con el partido que lidera Abascal en el ámbito nacional. Entendía entonces Manso que, si ahora que están en la oposición han cambiado de opinión, serían los integrantes de este partido los que tendrían que explicarlo.

De hecho, el portavoz de Vox en Burgos, Fernando Martínez-Acitores, señalaba en diciembre de 2023 que ExpoBurgos formaba parte del acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones, en lo relativo a la creación de un recinto ferial.

Así, una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permitió hace unos meses concentrar en una sola parcela 205.000 metros cuadrados de terreno dotacional en el polígono de Villalonquéjar para ExpoBurgos.