Ayala: «Las barracas no se mueven hasta que exista la explanada de ExpoBurgos» Es la respuesta del Ayuntamiento de Burgos ante la protesta de los feriantes que reclaman regresar al polígono docente. La alcaldesa entiende que el calor y las tormentas han perjudicado a las barracas

Julio César Rico Burgos Miércoles, 2 de julio 2025, 14:51

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha asegurado que la ubicación de las barracas no se moverá de su sitio actual. Achaca al tiempo, las tormentas y al excesivo calor sufrido durante las fiestas de San Pedro y San Pablo las protestas de los feriantes que ven cómo cada año la merma en asistencia es más evidente.

Tanto es así que, este martes 1 de julio, los propietarios de los puestos se plantaron y cerraron sus atracciones por la precariedad que supone el lugar en el que se ubican desde 2022 durante los Sampedros, en la calle Laredo, una carretera del polígono industrial de Villalonquéjar.

Ayala entiende que el sitio «no es el mejor, pero hasta que no esté disponible la playa del recinto ferial ExpoBurgos», las barracas van a continuar en la misma ubicación. La alcaldesa no rehúsa tener una «reunión» con los feriantes, pero ha insistido en que «este año las condiciones climatológicas han sido muy complicadas». Ha apuntado que no hay inconveniente «en tener una reunión y charlar», pero «no está en la agenda» una compensación o una ampliación de la feria. Y ha sido tajante en que «no habrá otro emplazamiento diferente».

Así, el mensaje enviado por el portavoz de los barraqueros, David Galera, no ha calado en el Ayuntamiento de Burgos. En varias ocasiones se ha manifestado en contra del lugar de polígono de Villalonquéjar, «en mitad de un autovía», y ha reclamado regresar al polígono docente donde encuentran las mejores ubicaciones para todas las atracciones y sobre todo la presencia de público.