Las barracas de Burgos cierran como protesta: «Este será nuestro último año en esta ubicación»

Aythami Pérez Miguel Burgos Martes, 1 de julio 2025, 19:43 Comenta Compartir

La feria de San Pedro y San Pablo de Burgos, con sus barracas, atracciones, puestos de comida y juegos no abrirá este martes 1 de julio. Así lo han decidido los feriantes en protesta por su ubicación.

Desde su cambio en 2022, las quejas se han sucedido por elegir esta ubicación, lejos de la ciudad y cerca del polígono industrial. Los feriantes aseguran que pierden la mitad de las ganancias que obtenían cuando estaban en La Milanera.

Uno de los portavoces de los feriantes, que comenzaron a montar sus puestos el 24 de junio, explica que han optado por el cierre este martes de Sampedros como medida de presión y reivindicación. «Nos dijeron que estaríamos un par de años y ahora no saben asegurarnos si para el año que viene o el 2027 ya estaremos en otro lugar», asegura este portavoz.

«Esto no es lugar para una feria», lamentan. Además, señalan que la evidencia es que cada año son menos los feriantes que optan por venir a Burgos a montar sus puestos o atracciones. «Más cerca de la ciudad la gente viene antes y después de cenar, aquí se marchan y no vuelven», así se lo explicaba el propietario de un puesto a dos personas que se acercaban a la feria y preguntaban contrariados si iba a abrir o no.

«Nos hemos gastado 30 euros en un taxi para venir, pero entendemos su protesta, esto está muy lejos», reconocía esta pareja. «Lo que queremos, en primer lugar, es pedir perdón a los burgaleses porque no merecen esto, pero no tenemos otra medida de presión», aseguraba uno de los portavoces de los feriantes.

Lo que también señalan es que esto, para estos trabajadores, supone perder dinero, «aunque tengamos menos ganancias que en el centro, hoy es un día que no facturamos, pero se nos tiene que escuchar de forma pacífica». Se les ha hecho un descuento en la tasa, pero los gastos que tienen estos puestos son los mismos y hay nóminas que pagar.

Se ha hecho ya un escrito con firmas para reunirse con la alcaldesa, Cristina Ayala, ya que sienten que lo único que se les ha dado han sido largas.