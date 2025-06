Agresiones homófobas en los Sampedros empañan el concierto de Metrika

Natalia Sáez Ursúa Burgos Domingo, 29 de junio 2025, 20:01 Comenta Compartir

La actuación del grupo Metrika prevista en el Escenario Excéntrico de las fiestas de Sampedros 2025 tuvo que ser suspendida tras sufrir el grupo, especialmente su cuerpo de baile, agresiones verbales de carácter homófobo y lanzamiento de objetos hacia el escenario por parte de algunos asistentes.

Según las declaraciones difundidas por una de las bailarinas de Metrika a través de un vídeo en Instagram, el espectáculo apenas había comenzado cuando el público empezó a lanzar objetos contra el escenario y a proferir insultos como «maricón», «chupapollas» y otras amenazas, incluyendo deseos de muerte sin justificación alguna. «Lo único que he intentado es hacer el bien siempre», afirmó visiblemente afectada. «He venido simplemente a compartir mi arte y a demostrar que soy una persona válida. Y lo que recibo sin ningún tipo de sentido es esto».

El testimonio continúa con una denuncia contundente sobre la violencia sufrida en pleno 2025: «Hemos tenido que parar dos veces porque no paraban de tirarnos cosas [...] Esto no puede seguir así, por favor. Ya no es ni en la calle, es un escenario, que he venido a trabajar, no a hacer otra cosa. Y no me dejan ser feliz tampoco, por favor, simplemente pido amor y respeto, no pido nada más».

La Sala Andén, espacio cultural vinculado al evento, emitió un comunicado en sus redes sociales confirmando la suspensión de la actuación: «Debido a los comentarios despectivos y homófobos y el arrojo de objetos contra el escenario por una parte del público, Metrika anula su actuación en el Escenario Excéntrico».

Respuesta a las actuaciones homófobas

Diversos sectores políticos y sociales han reaccionado ante los hechos. El grupo municipal de Podemos Burgos expresó su condena a través de la red social X (antes Twitter):

«Ayer, la artista Metrika y su equipo sufrieron una agresión que impidió que celebrase su concierto programado en el programa de fiestas de Burgos. Condenamos esta agresión y exigimos a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y al Ayuntamiento de Burgos que realicen una declaración institucional. No a la LGTBIfobia».

El Ayuntamiento de Burgos, ha declarado a Burgosconecta la condena de todos los actos, insultos y agresiones contra las personas y lamentan que se produzcan hechos como éstos.

En respuesta a esta y otras agresiones de carácter LGTBIfóbico que se han producido durante las fiestas de Sampedros, varias organizaciones sociales han convocado una concentración de repulsa el próximo lunes 30 de junio a las 20:00 horas en la Plaza Mayor de Burgos.

La comunidad artística y defensora de los derechos LGTBI+ ha pedido respeto, empatía y medidas institucionales concretas para garantizar entornos seguros y libres de odio.

