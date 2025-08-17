El Ayuntamiento de Burgos encarga la valoración de puestos de trabajo para una nueva RPT El coste final de esta operación ascenderá 113.135 euros y ha de estar realizada en el plazo de un año

La empresa mallorquina Rodríguez Viñals realizará la valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Burgos por un importe de 113.135 euros. La mesa de contratación otorgó a esta empresa la realización y desistió de otras siete más que se habían presentado al correspondiente concurso. El adjudicatorio del servicio tiene un plazo de un año para la realización de todas las actuciones incluidas en el cotnrato.

La valoración de los puestos de trabajo permitirán mejorar «a corto plazo la eficacia y la eficiencia» de los servicios municipales, mediante una optimización de recursos y dimensionamiento adecuado de la plantilla y «mejorar de forma inmediata» la percepción y compromiso del personal que actualmente la integra. Además, va a permitir facilitar «su movilidad, promoción interna y el desarrollo de la carrera profesional».

El proceso de valoración incluirá un diagnóstico inicial de la estructura organizativa y de la situación del personal en el Ayuntamiento de Burgos. Tras ello se realizará una valoración inicial de los diferentes servicios, gerencias y unidades administrativas.

A continuación, se identificarán los objetivos y necesidades del Ayuntamiento; un diagnóstico inicial que debe quedar plasmado por escrito para realizar un diagnóstico de la estructura organizativa que determine el contenido de los puestos actuales, los posibles solapes y los vacíos funcionales.

Tras ello se llevará a cabo un análisis y descripción de los puestos de trabajo existentes y de las funciones y tareas que llevan a cabo que concluirá en un análisis de los puestos mediante un procedimiento sistemático. El resultado del análisis que comprenderá la descripción de todos los puestos estructurales de trabajo correspondientes a la plantilla de personal funcionario y laboral.

Cada puesto de trabajo deberá llevar una denominación, un código, un número de puesto e identificará los idénticos existentes en el Consistorio de Burgos; también los servicios o centros de trabajo adscritos, así como el encuadre del puesto, las plazas que pueden desempeñarlo, la misión o función principal, la descripción de funciones, la dependencia funcional y las responsabilidades asociadas.

También ha de especificarse la forma de provisión, la posibilidad de teletrabajo o los riesgos laborales asociados a su desempeño. En una tercera fase se ha de valorar las atribuciones de los puestos siguiendo un sistema cuantitativo y cualitativo a fin de establecer una estructura salarial. Al final llegará la confección de una propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

En una última fase, la empresa adjudicataria deberá de elaborar un manual de gestión y valoración de los puestos de trabajo, un plan de evaluación de desempeño y una memoria técnica, a modo de conclusión que deberá contener una comparación de resultados.

