Parralillos ya no puede acceder a ser un área de rehabilitación de la Junta Esta urbanización de Burgos ha perdido la oportunidad de acogerse a los fondos europeos a través de la Junta de Castilla y León. Los propietarios ya han empezado a rehabilitar algunas de los bloques por su cuenta

Julio César Rico Burgos Viernes, 15 de agosto 2025, 08:58 Comenta Compartir

Algunos de los bloques del barrio de Parralillos, una urbanización privada que aspiraba a obtener la calificación de Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERREP), ya no podrán acceder a esa condición. En la actualidad constituye un espacio privado, y por tanto, el Ayuntamiento, en un espacio de esas características, que no reúne las condiciones, no puede invertir dinero público, explica el vicealcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso.

Varios edificios ya han contratado las obras para realizar mejoras de eficiencia energética antes de que llegara el año 2027, cuando la Junta de Castilla y León podría liberar fondos para las rehabilitaciones. Para que la administración regional ofrezca estos fondos debe existir un consenso vecinal, ya que los propios vecinos son también los que corren con una parte de la inversión además de las administraciones públicas.

El también vicealcalde fue muy tajante con Parralillos. Aseguraba que desde Urbanismo se ha trabajado mucho para presentar el área de rehabilitación urbana, pero que la decisión de que no lo sea «no ha sido» del Ayuntamiento de Burgos. Manso recuerda que los servicios técnicos municipales estuvieron con las comunidades en 2023 «y los servicios de atención social» estuvieron trabajando para presentar esa rehabilitación, que estaba tasada en 6,3 millones de euros.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo de Burgos ha recordado que en un principio hubo acuerdo con los vecinos. De esta manera se planteó un escenario a tres bandas que consistía en ampliar las viviendas, mejorar la eficiencia, acústica y térmica, la accesibilidad y hacer una nueva urbanización, abriendo ese espacio, que en este momento está cerrado, abriendo una calle por detrás. Sin embargo, los vecinos han decidido que no quieren eso y lo han hecho de manera unilateral, aceptando una subvención que impide que sea un área de rehabilitación.

Manso ha recordado que él mismo habló con la directora general de Vivienda de la Junta y con el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones, así como con la alcaldesa, Cristina Ayala. En aquel momento, desde la Junta se aseguró que cuando se abriese el nuevo proceso de fondos europeos, que en ese momento estaba cerrado, la primera área sería la de Parralillos. Sin embargo, la decisión unilateral de las comunidades, no de la Junta de Castilla y León, impide que sea así.

En septiembre de 2023 fue el propio Ayuntamiento quien anunció que la junta podría realizar la rehabilitación de la zona de Parralillos, a través de un área de rehabilitación urbana. Se trataba de un plan de rehabilitación de 64 viviendas, además de la intervención necesaria en todo el entorno urbano y la apertura de una nueva calle, así como la construcción de dos bloques de viviendas destinadas a alquiler