Dos de las seis últimas viviendas para el realojo de El Encuentro ya son realidad Quedarían otras cuatro por adquirir para conseguir el objetivo de clausurar el poblado chabolista de Burgos. Manso quiere que en cuanto estén disponibles los pisos pasen a ser ocupados sin esperar a las otras cuatro familias

Solo dos días después del anuncio del Ayuntamiento de Burgos de querer terminar con el poblado de El Encuentro antes de que termine el año 2025, tal y como anunció la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo, el vicealcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso, anunciaba este jueves que el Ayuntamiento cuenta ya con dos viviendas para el realojo de dos familias del poblado.

Así se ha anunciado en la Junta de Gobierno, que ha dado cuenta de la compra de dos viviendas del Programa Dual para el realojo de dos de las seis familias que aún quedan en El Encuentro. El viceportavoz ha asegurado que la idea es que las cuatro que aún faltan por adquirir se hará en próximas fechas.

La decisión del Ayuntamiento de Burgos es que cuando estén disponibles las viviendas se realoje a dos familias sin esperar a las otras cuatro.

Para la adquisición de las dos nuevas viviendas el Consistorio pagará 190.000 euros. Aun quedaría la compra de otras cuatro casas y «eliminar lo antes posible» el núcleo chabolista. La idea es que se ocupen de «forma inmediata».

Contrato de suministro eléctrico

El viceportavoz del equipo de Gobierno también ha anunciado que se van a sacar los pliegos para contratar el suministro de energía eléctrica de las instalaciones y equipamientos del Ayuntamiento. Manso ha recordado que se trata de uno de los contratos más importantes del Consistorio y uno de los más cuantiosos, ya que asciende a 22 millones de euros para los tres años que está previsto tenga de duración. Esto quiere decir que cada año, el Ayuntamiento de Burgos desembolsará 7,3 millones de euros en las facturas de la luz.

Mejoras en la limpieza viaria

Y en la misma sesión se ha aprobado de «procedimiento de interpretación» del pliego del servicio de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos, en lo relativo a las obligaciones de la contratista adjudicataria del contrato en relación a la limpieza de calzadas tras un accidente de tráfico, en los casos en que actúe el servicio municipal de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

En este sentido, cuando hay un accidente el protocolo de actuación es la limpieza por parte de Bomberos en primer lugar y los restos que queden los debe limpiar la empresa concesionaria del servicio de limpieza, en este caso Urbaser.

Servicio de atención de animales

Además, han vuelto a la Junta de Gobierno las facturas de pago por medio de reconocimientos extrajudiciales de crédito, esta vez «por importe de 11.827,60 euros», emitidas por la sociedad protectora de animales Scooby, correspondiente a la gestión del centro municipal de atención de animales domésticos y control de las colonias felinas correspondientes al mes de junio de 2025. Se encuentra en procedimiento de licitar un nuevo contrato al quedar romper el Ayuntamiento de Burgos con esta empresa.

También se ha aprobado por medio de reconocimientos extrajudiciales las facturas presentadas por Fundación Lesmes por los servicios prestados durante los meses de noviembre y diciembre de 2024 y enero, febrero, marzo y abril de 2025, por la prestación del Servicio de Urgencia Social. Y por el mismo método, las de la sociedad Igmo, correspondiente al servicio de Comida a Domicilio, por importes de 83.419,56 euros y 85.287,72 euros, respectivamente y relativas a los meses de abril y mayo de 2025.

