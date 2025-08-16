Varios golpes de artes marciales causaron la muerte del empresario agredido en Burgos El avance de la investigación determina que tras recibir estos ataques se produjo un hematoma interno con acumulación de sangre en el cerebro, lo cual le produjo la muerte

Julio César Rico Burgos Sábado, 16 de agosto 2025, 18:23

La investigación sobre la muerte de empresario burgalés Vito Javier Moreno tras una agresión en el barrio de Villatoro ha determinado que el fallecimiento le sobrevino como consecuencia de «dos golpes de kickboxing y un uppercut», o gancho de boxeo. A consecuencia de esta presunta agresión, Moreno recibió un golpe lateral que le produjo un «hematoma interno, con acumulación de sangre en el cerebro», según fuentes jurídicas.

En el avance de la investigación también se ha determinado que «fueron tres intervienes» los que propiciaron la muerte del empresario, todos ellos de nacionalidad española, y que serán imputados. Precisamente uno de ellos practica kickboxing y conoce el modo de proceder en este arte marcial. Este es uno de los argumentos puestos sobre la mesa por la acusación particular para inculparle, dado que «conocía y usó» este tipo de arte marcial.

Contra ellos se va a dirigir la acusación particular del caso que han formulado familiares directos de Moreno en la causa que instruye el Juzgado de Instancia nº3 de Burgos. El procurador y el abogado de la familia presentaban hace unos días al Juzgado el escrito correspondiente en el que los familiares decidieron personarse en la causa.

Los hechos ocurrieron hace ahora un mes, cuando el empresario burgalés de 62 años, dueño de una distribuidora de productos químicos, acudió a un bar del barrio de Villatoro. Allí tuvo una fuerte discusión con la persona que regenta el local, que posteriormente, se refugió en su interior. Fue después cuando Vito Moreno recibió las agresiones. Fue trasladado al Hospital Universitario de Burgos, donde finalmente falleció días después por las heridas causadas por los golpes recibidos.

Unos días después, la Policía Nacional detuvo a un hombre como presunto homicida, un individuo entre 40 y 50 años, que inmediatamente pasó a disposición judicial.

