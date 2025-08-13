Familiares del hombre muerto por una agresión en Villatoro se personarán en la causa Han decidido participar en este procedimiento, intentando buscar justicia ante la muerte del empresario de Burgos

Julio César Rico Burgos Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:11

Familiares de Vito Moreno, el hombre que resultó muerto hace un mes en el barrio de Villatoro tras recibir la agresión de un individuo, se van a personar en la causa como acusación particular. Así se lo han confirmado al juez que lleva el caso en las diligencias previas de este procedimiento.

El procurador y el abogado de la familia presentaron el pasado viernes al Juzgado de Instancia 3 de Burgos el escrito correspondiente en el que han decidido personarse en la causa.

La Policía Nacional detuvo días después de la muerte del empresario burgalés a un hombre como presunto homicida, un individuo entre 40 y 50 años, que inmediatamente pasó a disposición judicial. Posteriormente, el juez decretaba el ingreso en prisión provisional sin fianza.

La actuación de los Cuerpos de Seguridad del Estado se ha centrado en estas últimas semanas en recabar el mayor número de datos que permitan conocer las causas del altercado que concluyó con la muerte de Vito Moreno.

Agresión mortal

El empresario burgalés falleció a los 62 años de edad, tras caer al suelo y golpearse la cabeza, en el barrio de Villatoro, después de un altercado con el detenido. Fue trasladado al Hospital Universitario de Burgos, donde finalmente falleció unas horas después del fatal golpe. El burgalés era dueño de una distribuidora de productos químicos.

Según informaciones policiales, el detenido por la muerte de Vito Moreno estuvo siete días escondido en el barrio de El Crucero tras la agresión mortal. El hombre aseguro a la policía que no conocía de nada al empresario y que no tuvo ánimo de matarlo.

Los hechos ocurrieron en la noche del 15 de julio. Moreno acudió a un bar del barrio de Villatoro, donde tuvo una fuerte discusión con la persona que regenta este local, quien se refugió en el interior. Posteriormente, el presunto homicida golpeó a la víctima y ésta cayó al suelo, donde se golpeó la cabeza. Un vídeo grabado por alguien del barrio ha resultado esencial para la el conocimiento de los hechos por parte de los cuerpos policiales.