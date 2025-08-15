El Ayuntamiento de Burgos apuesta por que la obra de El Plantío arranque por el Fondo Sur La alcaldesa de la ciudad se reúne con el presidente del Burgos CF para analizar las posibilidades del proyecto de reforma de El Plantío

Las opciones son varias y hay que analizarlas con detenimiento. Sin embargo, dentro de todas las alternativas con las que se cuenta ahora mismo para abordar la reforma del estadio municipal de El Plantío, la favorita para el Ayuntamiento pasa por iniciar la obra desde el Fondo Sur, donde el Burgos CF plantea también una nueva superficie comercial para, a partir de ahí, afrontar la reforma de la Tribuna y del Fondo Norte.

Así lo ha confirmado la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, en un encuentro mantenido esta misma mañana con el presidente y máximo accionista del club, Marcelo Figoli, trasladado a la ciudad con motivo del inicio del campeonato liguero.

En dicha reunión, en la que también han participado miembros de la directiva del Burgos, así como el vicealcalde y responsable de Urbanismo, Juan Manuel Manso, y la concejala de Deportes, Carolina Álvarez, se ha analizado el proyecto de reforma presentado por el Burgos CF.

Un proyecto que, tal y como aseguró Figoli tiempo atrás, es más ambicioso de lo que se planteó cuando los Caselli firmaron el convenio de cesión del estadio. En dicho convenio se establecía la obligación del club de tirar la Tribuna y construir una nueva. No obstante, los planes de Figoli van más allá y proponen la reforma, no sólo de la Tribuna, sino también de los dos fondos, amén de la adaptación de espacios para usos terciarios.

En base a ese planteamiento, meses atrás se promovió una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitiera al estadio acoger otros usos más allá del deportivo.

Sin embargo, el proyecto puesto sobre la mesa por el Burgos exige de un análisis en profundidad, tanto por el coste como por las vías de financiación y los plazos. A este último respecto, son varias las opciones que se han llegado a barajar, pero el Ayuntamiento de Burgos apuesta por que la obra se desarrolle por fases, sin que el equipo tenga que abandonar el estadio.

Mucho por decidir

Sea como fuere, este no ha sido sino un encuentro inicial, ya que todavía quedan muchísimos flecos por hilar, y se prevé una nueva reunión a mediados de la próxima semana. De hecho, casi cualquier iniciativa en este sentido exigirá cambiar el contenido del convenio de cesión del estadio, amén de acuerdos en materia de financiación, usos y un largo etcétera.

En todo caso, desde el equipo de Gobierno se insiste en la voluntad por «colaborar» con el club mano a mano, como «así ha sucedido» en los últimos años.

«El papel del Ayuntamiento es fundamental y queremos ir de la mano con quien sea el propietario del equipo en cada momento», ha reseñado la regidora municipal, antes de insistir en la necesidad de que se cumpla con los términos establecidos en la concesión de la dotación municipal.

