El Burgos CF, preparado para una nueva aventura en Segunda El cuadro burgalés arrancará la campaña este viernes frente a la Cultura Leonesa tras mostrar buenas sensaciones en pretemporada

Gabriel de la Iglesia Burgos Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:05 Comenta Compartir

Se acabaron las pruebas. El Burgos CF arrancará el próximo viernes una nueva aventura en la Liga Hypermotion, la quinta consecutiva desde su regreso al fútbol profesional, con el objetivo de seguir creciendo y, por qué no, mirar hacia arriba. Eso sí, plantear objetivos a estas alturas se antoja, cuanto menos, arriesgado.

En todo caso, el cuadro burgalés comenzará la temporada con un punto de confianza que quizá no tenía en otras ocasiones. Sin duda, a ello ayuda la celeridad con la que se ha construido la plantilla este año.

La continuidad de buena parte del bloque de la temporada pasada, incluido el cuerpo técnico, y los rápidos movimientos en el mercado efectuados por la Dirección Deportiva han permitido que el conjunto blanquinegro tenga a estas alturas la plantilla prácticamente cerrada. A la espera de la posible salida de alguno de los nombres propios, sólo faltaría por llegar un compañero para Ander Cantero en la portería y un nueve que complemente a Fer Niño y Mateo Mejía, tal y como apuntó días atrás Michu. Ambos, por cierto, podrían estar al caer.

Esa circunstancia permite al Burgos arrancar este año la temporada con casi todo el trabajo previo ya realizado, algo que en las últimas campañas no ha sido del todo habitual, habiendo tenido que esperar hasta el último día del mercado, previsto para el próximo 31 de agosto, para cerrar completamente el plantel. A estas alturas, el cuadro burgalés cuenta con una plantilla corta, pero con todas las posiciones dobladas (salvo la portería) y con varios jugadores polivalentes, lo que aporta muchas variantes a Ramis.

De hecho, y a la espera de la confirmación de los dos últimos refuerzos, la atención de las próximas semanas se centrará más en las salidas que en las posibles incorporaciones. Ramis ya ha señalado que no cuenta con Ander Martín, Nikola Milicic y Gabriel Barès. Las circunstancias contractuales de cada uno son diferentes, y el club está buscando las mejores opciones para que salgan. A partir de ahí, tampoco se descartan salidas si llegan ofertas apetecibles. En ese caso, Michu debería buscar reemplazos.

Sí que parece contar el técnico catalán con Saúl del Cerro. El canterano burgalesista, que la pasada temporada desempeñó un gran papel en el Mérida en Primera RFEF, parece haber convencido y, de momento, todo apunta a que formará parte del plantel esta campaña.

En este sentido, Ramis ha probado ya a la práctica totalidad de los fichajes realizados, todos ellos en propiedad. El único que no ha debutado todavía con la camiseta blanquinegra es Víctor Mollejo, que apura la recuperación de la grave lesión sufrida la pasada campaña, y que previsiblemente estará disponible en las próximas semanas.

Sea como fuere, lo cierto es que la pretemporada se ha cerrado con buenas sensaciones. Con dos empates y dos victorias en su haber, el Burgos ha dejado ver frente al Barakaldo, la Cultural Leonesa, el Eibar y el Real Valladolid alguna de las señas de identidad que Ramis intenta inculcar a su equipo. Defensa férrea, presión e intensidad para, a partir de ahí, crecer sobre el verde.

La recuperación para la causa de Appin, la aportación de hombres importantes como Íñigo Córdoba, Fer Niño y Curro, el crecimiento de gente como David González y los destellos de los recién llegados han hecho que el Burgos cierre la pretemporada sin derrotas y con apenas dos goles recibidos, los dos frente al Pucela en el segundo tiempo.

Rivales con nombre

Con todo ese bagaje, el Burgos abrirá la temporada el próximo viernes. Lo hará en El Plantío y frente a la Cultural Leonesa, un rival que días atrás ya visitó el feudo blanquinegro.

A partir de ahí se desarrollará una competición que, una vez más, se prevé muy exigente a la vista de los rivales. Descendidos como el Real Valladolid, Las Palmas y el Leganés y recién ascendidos como la Cultural, el Ceuta, el Andorra y la Real Sociedad B, completan un plantel en el que el Burgos se batirá con históricos y equipos con aspiraciones.

Que empiece a rodar la pelota.

Temas

Pretemporada