Mollejo: «Deseo que mi mejor versión como futbolista llegue en Burgos»

Víctor Mollejo ha llegado a orillas del Arlanzón con «hambre». Así lo ha asegurado el propio futbolista en su presentación oficial como jugador del Burgos CF, en la que ha confiado en que su «mejor versión» llegue en Burgos.

En este sentido, el futbolista, que llega procedente del Atlético de Madrid y ha firmado por tres temporadas, ha agradecido la «confianza» depositada por Michu para cerrar su incorporación después de un «año difícil», marcado por una lesión en el cruzado.

Una lesión de la que todavía se está recuperando. De hecho, y a pesar de que ya ha participado en su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, todavía no está totalmente preparado para su debut oficial. «Depende de las sensaciones que tenga. Mi idea es ir introduciéndome poco a poco en el equipo. Tenemos diez días antes del inicio de liga, pero he firmado por tres años y no tiene sentido que fuerce», ha explicado el manchego.

A partir de ahí, no obstante, su disposición es máxima. «Después de ocho meses sin jugar, tengo muchas ganas» de «volver a encontrarme conmigo mismo» y aportar «compromiso, garra y personalidad» al Burgos CF, que es el «sitio ideal» para ello.

Máxime, ha añadido, teniendo en cuenta el bagaje que acumula, encadenando cesiones en varios equipos. «Al final, lo que buscábamos mi familia y yo era un poco de estabilidad», ha reconocido al tiempo que aseguraba no mantener ninguna «espinita clavada» en este sentido. «Llegué al Atlético de Madrid con 9 años y el club ha evolucionado increíblemente durante ese tiempo. Ahora tienen a los mejores del mundo y es difícil que chicos jóvenes tengan oportunidades. Aún así, sumé minutos y pretemporadas», ha explicado.

En todo caso, esa etapa ya ha pasado. «Busco mi camino y tenía ganas de salir traspasado», por lo que en el momento en el que se solucionó ese aspecto con el Atlético, la decisión de recalar en Burgos fue «rápida». «Le dije a mi agente que me iba a tomar una semana, pero a los dos días le dije que iba a Burgos», debido a la confianza de Michu y, «evidentemente», a la presencia en el club de Ramis y su cuerpo técnico, con el que ya coincidió en Tenerife.

Esa decisión permitió un acuerdo entre ambos clubes que se basa en un traspaso a coste cero en el que el Atlético de Madrid se queda el 30% de los derechos ante una posible futura venta, ha señalado Michu, quien ha asegurado que tener a Mollejo en el Burgos es «todo un lujo». No en vano, y más allá de su calidad o su capacidad goleadora, Mollejo destaca por tener «una mentalidad de Primera División».

Ahora queda por ver el desempeño del futbolista, cuya posición preferida es la de «segundo delantero», pero que tiene experiencia en «todo el frente de ataque» e incluso en el carril izquierdo.

