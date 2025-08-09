Empate agridulce en el último partido de pretemporada del Burgos CF El cojunto dirigido por Ramis lideró gran parte del encuentro en el marcador, pero el Valladolid anotó el gol del empate a pocos segundos del final

Adrián Miguel Ruiz Burgos Sábado, 9 de agosto 2025, 14:25

Empate que sabe a poco entre Burgos CF y Real Valladolid CF en El Plantío. Tras una gran primera parte en la que el conjunto de Ramis llevó la batuta y consiguió dos goles gracias a Curro e Iván Chapela, los visitantes se rehicieron en la segunda y consiguieron empatar el marcador cuando solo restaban unos segundos de tiempo de juego.

Burgos CF Ander Cantero; Arroyo, Brais, Grego Sierra, Aitor Córdoba; Atienza, David González, Morante, Curro; Fer Niño, Iván Chapela. Jugaron también Lizancos, Florian, Iñigo Córdoba, Mejía, Sergio González, Fermín, Saúl del Cerro, Mario Cantero, Appin y Marcelo. 2 - 2 Real Valladolid CF Guilherme; Trilli, Bueno, David Torres; Nikitscher, Stanko Juric, Alani, Chuki; Latasa, Marcos André, Stipe Biuk. También jugaron Aceves, Tomeo, Iván Alejo, Meseguer, Xavi Moreno Amath y Garri. Goles: 1-0, Curro Sánchez (P); 2-0, Iván Chapela; 2-1, Latasa; 2-2, Amath.

Árbitro: Daniel Palencia Caballero. Mostró cartulina amarilla a Sergio González por el Burgos CF y a Latasa, Chuki, Alejo y Jurić por el Real Valladolid CF.

Incidencias: Cuarto partido de pretemporada del Burgos CF disputado en el Estadio Municipal de El Plantío en Burgos frente a 2356 espectadores.

Primera parte

Durante los primeros lances del encuentro, ambos conjuntos se tantearon sin llegar a generar peligro sobre las porterías. El Burgos CF dispuso de dos faltas laterales botadas desde tres cuartos de campo del conjunto visitante que no supusieron peligro.

Sin embargo, el primer aviso del Burgos llegó antes de que se alcanzaran los ocho minutos de partido. Tras una recuperación en campo rival, Fer Niño recibió el balón y dejó un pase al hueco para Iván Chapela que le permitió encarar al portero totalmente desmarcado. Tras una magnífica definición, anotó, pero su gol fue anulado por fuera de juego previo del delantero centro gaditano.

El Burgos comenzó con mejor dinámica. Prueba de ello es que poco después el árbitro señaló los once metros tras una caída de Fer Niño en el área vallisoletana. Al no haber sistema VAR durante los amistosos, la decisión fue firme. El encargado de lanzar la pena máxima fue Curro Sánchez, que con un disparo raso a la izquierda de la portería superó al portero visitante.

El equipo local estaba bien situado y con buenas sensaciones en el campo. Estuvo muy cerca de conseguir duplicar su ventaja en el minuto 16 tras un pase al hueco de Chapela para dejar a David González totalmente solo ante la portería del Valladolid. Su disparo superó en el mano a mano a Guilherme, pero David Torres logró sacar el tiro sobre la línea de gol.

Lejos de llegar a generar peligro para Ander Cantero, el Valladolid no era capaz de crear ocasiones debido a la presencia de la zaga local. Tras una recuperación, se lanzó un balón largo que, tras el fallo por parte de un defensa visitante, cabeceó Fer Niño. El gaditano descargó hacia un costado para un David González completamente desmarcado a la carrera. Tras su conducción por la banda derecha del ataque local, el burgalés le dejó un pase atrás a Iván Chapela, que anotó el segundo tanto a favor del Burgos CF gracias a un potente disparo raso desde la frontal del área grande que pasó pegado a la cepa del palo izquierdo de la portería visitante.

Con el luminoso marcando un claro 2-0 para el Burgos CF, se llegó a la pausa de hidratación, con un conjunto local dejando mejores sensaciones que los visitantes. Tras la misma, el dominio siguió siendo blanquinegro. En una falta lateral botada por Chapela en el minuto 35, Grego Sierra dejaba con la cabeza un balón que se paseaba por delante de la portería visitante sin despeje o remate hasta que finalmente salió por la línea de fondo.

Los minutos finales de la primera parte continuaron con el dominio local, aunque, a pesar de que jugaban cerca del área rival, no consiguieron generar un disparo claro sobre la portería vallisoletana. Por su parte, los locales intentaron mantener el balón algo más en su poder, pero tampoco provocaron peligro en la portería de Ander Cantero, por lo que se alcanzó el descanso con el 2-0.

Segunda Parte

Con los cambios del descanso, el Valladolid comenzó mejor en la segunda mitad. Al poco de la reanudación del encuentro, Latasa estuvo cerca de recibir un balón que le dejaba solo frente a Ander Cantero, pero el recién incorporado Lizancos estuvo atento y despejó el balón.

Esta acción activó de nuevo al conjunto local, que poco a poco se fue haciendo con el dominio del encuentro de nuevo. En el minuto 55, Florian Miguel intentó sorprender desde lejos a Aceves, que acababa de entrar al partido, pero su disparo se fue fuera.

Sin embargo, Latasa remató un centro lateral en el minuto 58 que en primera instancia sacó Ander Cantero tras una gran acción, pero el rechace le cayó al propio Latasa, que empujó el balón, con suspense, a la portería del Burgos CF, recortando así diferencias.

Después de haber encajado el gol, los locales no se vinieron abajo. Tras una jugada algo trastabillada, Lizancos logra sacar un centro a la frontal del área pequeña con el que Fer Niño consigue impactar, pero su disparo se fue ligeramente desviado a la izquierda de la portería del Valladolid.

Tras esta ocasión y una serie de cambios en ambos equipos, los dos conjuntos intentaron acercarse a la portería de su respectivo rival, aunque ninguno de los dos fue capaz de generar peligro sobre las mismas hasta que se llegó a la segunda pausa de hidratación del encuentro.

La tendencia después de la misma era similar, aunque ambos conjuntos jugaban más cerca de las porterías rivales. Durante la recta final del choque, el Valladolid buscó el empate y el Burgos matar el encuentro al contragolpe, aunque la sensación en el campo es que estuvo más cerca de ocurrir lo primero, ya que gran parte del juego tuvo lugar en el campo de los locales. Sin embargo, excepto una salida a un centro lateral, Ander Cantero no tuvo que intervenir.

Cuando el partido estaba a punto de terminar, ya en tiempo de descuento, los visitantes tuvieron una falta peligrosa en la frontal del área grande. El disparo de Amath se estrelló contra la barrera, pero el rechace le favoreció al propio jugador del equipo vallisoletano, que volvió a chutar a puerta. Tras un rebote en un zaguero local, el balón se fue al fondo de la red, certificando el empate a dos final en el marcador.

Tablas con sabor agridulce en el último amistoso del Burgos CF, al que se le escapó el encuentro tras firmar una gran primera parte en la que consiguió dos tantos, pero que vio como en la última jugada del encuentro el Valladolid consiguió empatar el partido. De igual manera, el conjunto dirigido por Ramis certifica así una gran pretemporada de la que sale sin conocer la derrota.

