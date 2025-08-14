Figoli y Ayala se ven este viernes para abordar la reforma del estadio de El Plantío Ambos mandatarios quieren llegar a un acuerdo para que el feudo burgalesista se convierta en un espacio multifuncional, pero respetando los acuerdos ya establecidos en el convenio de 2019

La alcaldesa de Burgos, Cristina, Ayala, y el presidente y CEO del Consejo de Administración del Burgos CF, Marcelo Figoli, se han citado este viernes 15 de agosto a las 10.00 horas en Alcaldía para «ir de la mano» en el futuro económico e institucional de la entidad blanquinegra, según como ha confesado la alcaldesa.

Este encuentro se producirá apenas unas horas antes del inicio de la competición liguera de esta temporada 25-26 que enfrenta al Burgos CF y a la Cultural Leonesa en el estadio de El Plantío a las 21.30 horas.

Ayala ha explicado que lo primero es «plantear y ver» cómo pueden «avanzar conjuntamente» siempre en la idea de que «se cumplan los compromisos» que se fijaron en su momento. Es más, la regidora entiende que el papel del Ayuntamiento de Burgos es fundamental en ese camino conjunto que quiere hacer con la sociedad que preside Figoli.

Ha recordado el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento en plantear «una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)» y el compromiso de «ampliar el plazo» establecido en el contrato con respecto a la nueva tribuna, que debería de haber empezado a construirse en esta temporada 25-26. Unido a eso, la posibilidad de que se puedan hacer más usos, dentro de la legalidad, para obtener más rentabilidad al estadio.

Ayala ha reiterado que la posición del Ayuntamiento de Burgos es «colaborar» y ya ha demostrado «su voluntad de seguir avanzando». En todo caso, la reunión que se va a mantener este viernes será para plantear «cómo se van a hacer las cosas, cómo se va a cumplir el contrato suscrito y si hay que rescindirlo o no», ha adelantado la alcaldesa. Para la regidora, la posibilidad de rescindir el contrato es una de las soluciones que está en el horizonte «y no hay que descartarla».

Aportaciones desde el Ayuntamiento

Con respecto al plan que tiene el Burgos CF en estadio de El Plantío, el Ayuntamiento también quiere hacer aportaciones para caminar de manera paralela al club. De hecho, ya ha facilitado a lo largo de los últimos tiempos condiciones más favorables, así como nuevos plazos.

Y es que la obra, según el contrato que se firmó, «debería haberse empezado «en mayo de este año», pero ha habido distintos problemas de «índole urbanística que ni siquiera son responsabilidad del Ayuntamiento, sino que derivaban de la entrada de la Junta de Castilla y León en toda la ordenación urbanística», por el Consistorio entendió que había que dar un plazo «a mayores» para la construcción de la tribuna.

