Estado actual de la calle Santander en Burgos. JCR

Destinan dos millones de euros para el proyecto del túnel de la calle Santander

El Ayuntamiento de Burgos espera que el diseño esté listo en siete meses

Burgos

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:26

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos sigue dando pasos hacia delante con el proyecto de peatonalización de la calle Santander. En esta ocasión se ha aprobado la licitación del contrato de servicios para la redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del futuro túnel destinado al tráfico rodado.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento de Burgos da un paso decisivo en la tramitación del que se considera el proyecto más importante de la legislatura, y que costará unos 60 millones de euros, según proponía Cristina Ayala en la presentación del mismo.

El objeto del contrato contempla la definición técnica del túnel, la adecuación de los espacios adyacentes y la urbanización en superficie, que incluirá zonas ajardinadas, áreas de juego, mobiliario urbano y la conexión con el entorno peatonal existente. Desde el área de Urbanismo ya se había confirmado anteriormente que este proyecto no necesita modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

Además, esta infraestructura también prevé la conexión del túnel con los aparcamientos de plaza Mayor y del futuro Mercado Norte (con vistas a comenzar las obras en 2026), además de posibles alternativas de trazado que mejoren la movilidad en el centro de la ciudad.

En total, la licitación alcanza un presupuesto de 2.025.638,55 euros, IVA incluido. El proyecto de construcción tendrá que estar entregado en el plazo de siete meses desde la formalización del contrato, mientras que la duración de las obras de ejecución del túnel se estima en unos 18 meses.

Plazos y fases

El proyecto deberá ejecutarse en distintas fases que abarcan la plaza del Mío Cid y su entorno, la calle Santander, el pasaje de Radio Popular y la plaza de España, garantizando la compatibilidad de las obras con el uso cotidiano de la ciudad, según señalan desde el Ayuntamiento de Burgos.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación de las obras de reforma y adaptación del edificio destinado a Protección Civil, con un presupuesto base de licitación de 1.324.923 euros, IVA incluido.

