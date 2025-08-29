La oposición tumba en Burgos la modificación de la tasa de aguas y el IBI PSOE y Vox votan en contra de la propuesta lanzada por el PP, que pretendía subir la tasa de basuras por mandato legal y compensar ese incremento con una reducción del tipo impositivo del IBI

Salvo sorpresa de última hora, el Ayuntamiento de Burgos no modificará ni la tasa de basuras ni el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de cara al próximo ejercicio, a pesar de que la primera de las cuestiones es un imperativo legal derivado de la normativa europea, que el Gobierno Central traspuso a través de una ley.

Y es que, tanto PSOE como Vox han rechazado esta mañana la propuesta lanzada al respecto por el equipo de Gobierno del PP, que puso sobre la mesa la posibilidad de compensar la obligatoria subida de la tasa de basuras con una rebaja en el IBI, cuyo tipo impositivo se pretendía reducir del 0,4568 actual al 0,4382.

Eso sí, el rechazo de los dos grupos de la oposición viene motivado por dos cuestiones bien distintas. Para el PSOE, la propuesta lanzada por los 'populares' supone un fraude de ley, ya que la modificación de la tasa de basuras se pretendía articular con un espíritu diferente al perseguido por la directiva europea y la Ley aprobada en el Congreso.

Para Vox, por su parte, la subida de la tasa de basuras es directamente una imposición ideológica con la que no están de acuerdo.

Así, los dos grupos han votado en contra de la propuesta del PP en el seno de la Comisión Especial de Coordinación en Materia Tributaria, paso previo a su votación en Pleno. ¿Y eso qué significa? Que si no cambia nada de aquí al próximo 5 de septiembre, fecha en la que se celebrará la sesión plenaria, el Ayuntamiento de Burgos no modificará ninguna de las dos ordenanzas reguladoras, que se quedarán tal y como están. Esto es, ni se subirá la tasa de basuras ni se rebajará el IBI.

A partir de ahí, se abre un escenario de incertidumbre. No en vano, la no actualización de la tasa de basuras podría poner en peligro la llegada de fondos europeos en un futuro.

Habrá que ver, no obstante, si hay capacidad de acercamiento de posturas al respecto en los próximos días.

