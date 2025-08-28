Ayala necesita la abstención de Vox y PSOE para aprobar la subida de Basuras y la bajada del IBI El Ayuntamiento de Burgos se exponía a perder fondos europeos si no realiza la subida de la tasa de basura hasta completar los 2,05 millones obligados por el Gobierno

Julio César Rico Burgos Jueves, 28 de agosto 2025, 13:57 Comenta Compartir

El equipo de Gobierno tiene en mente «compensar la subida de la tasa de basura, impuesta por el tasazo de Sánchez», con una bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Pero para aprobar esa medida necesita contar en el Pleno del próximo día 5 de septiembre con más votos a favor que en contra, y no lo tiene fácil dada la aritmética municipal. La alcaldesa, Cristina Ayala, ha asegurado que, si no puede finalmente compensar esa subida, «no se subirá la tasa de basuras».

Para la aprobación de la subida de la tasa de basuras y la bajada del IBI necesita al menos al menos la abstención de Vox y del PSOE; o que el partido de Abascal en Burgos dé su apoyo a la propuesta del equipo de Gobierno. A lo largo del verano, el equipo de Ayala ha tratado de buscar el apoyo suficiente para llevar a cabo esta medida. Sin embargo, los dos partidos de la oposición se han mostrado contrarios a la modificación de ordenanza y de momento Ayala no ha logrado arrancar ningún acuerdo.

Este viernes se celebra la reunión de la Comisión Especial Tributaria en la que se va a debatir este asunto y de la que saldrá un dictamen que se llevará al Pleno del día 5 de septiembre. Hasta esa fecha tiene el equipo de Gobierno para arrancar los apoyos necesarios. Si no los obtiene finalmente, y tal y como ha señalado la alcaldesa, «no se subirá la tasa de basuras» porque el objetivo del mandato es «no subir los impuestos».

Obligación legal

Todos los ayuntamientos tienen que adaptarse a la Ley 7/2022 de Residuos y para ello debe acometer los cambios normativos pertinentes a través de las modificaciones de las ordenanzas. El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, ha explicado que podrían recaer sanciones al Ayuntamiento de Burgos si no se pliega a la obligación legal. Dado que viene obligado por Europa, se expondría «a perder fondos europeos». En este sentido, Ayala ha volcado toda responsabilidad de una eventual pérdida de fondos europeos a la oposición si no se acometen estas obligaciones y se vota tal y como ella quiere.

La intención del equipo de Gobierno es «no subir los impuestos como una máxima de todo el mandato», ha subrayado. Por eso la subida, que supone recaudar 2.050.000 euros más, se vería compensada por la bajada del tipo impositivo del IBI que irá desde el 0,4568 por ciento actual, al 0,4382 por ciento.

Con ello, los vecinos de Burgos se podrían ahorrar 2.229.000 euros, cifra que supera los que supone la subida de las basuras, ha sentenciado Ayala. El equipo de Gobierno decidió aplazar, por la moratoria existente, hasta 2026 la subida de la tasa de basuras, ya que no era obligatoria su aplicación hasta esa fecha.

De esos 2,05 millones de subida de la tasa de basuras, 1,4 corresponden a viviendas y 0,65 corresponden a actividades comerciales o industriales. Si finalmente se aplica la subida a la tasa, el Ayuntamiento de Burgos va introducir dos bonificaciones. A las familias se las bonificaría con «un 5% por el uso del contenedor marrón al menos 50 veces al año, mientras que el comercio y la industria tendrían «una bonificación del 10% para quienes acrediten que tienen algún tipo de certificación de calidad ambiental».

Plusvalías

En la comisión especial que se va a celebrar este viernes se llevará también una modificación que afecta al Impuesto sobre el Incremento de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía. Este impuesto debe adaptarse a la nueva normativa estatal de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para evitar conflictos y reclamaciones.

Newsletter

Para ello se va a introducir una actualización de coeficientes que van a suponer un ingreso en torno a 200.000 euros para las arcas municipales, pero la alcaldesa sigue insistiendo en que este equipo de Gobierno no quiere subir los impuestos, por lo tanto va a revisar una propuesta fiscal. En la Comisión Tributaria se va a proponer la bajada del porcentaje del gravamen del 21 al 20 por ciento y eso supone una rebaja estimada de ingresos de 500.000 euros.

Temas

Impuestos

IBI