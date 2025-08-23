La odisea de las obras en la carretera de Logroño La coincidencia de varias obras condiciona la circulación en uno de los principales ejes de entrada y salida de Burgos

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 23 de agosto 2025, 09:32 | Actualizado 09:44h. Comenta Compartir

Verano es, habitualmente, sinónimo de obras. La llegada del buen tiempo impulsa el ritmo de trabajo en muchas infraestructuras a lo largo y ancho de la provincia, y en muchos casos, la necesidad de actuar coincide en el tiempo sobre diferentes entornos, en los que se solapan varias intervenciones. Y eso es lo que está pasando en los últimos meses en el eje de la carretera de Logroño, una de las principales vías de entrada y salida a Burgos capital.

Allí, tanto en el entorno urbano como en el industrial y el del alfoz, han coincidido varias obras que están condicionado desde hace tiempo la circulación. Obras que, en algunos casos, acaban de finalizar, y en otros aún les queda un tiempo para culminar.

Respecto a las primeras cabe destacar la construcción de la nueva glorieta en el entorno de La Ventilla, una infraestructura incluida en el proyecto de renovación del último tramo de la avenida Alcalde Martín Cobos que tras varios meses de trabajo entró definitivamente en servicio hace apenas un par de semanas. Esa nueva rotonda permite mejorar los flujos circulatorios de un cruce clave para el acceso, no sólo al casco urbano, sino sobre todo al polígono industrial Burgos Este.

Eso sí, a pesar de haber culminado ya esta obra, algo más al norte todavía se está actuando en el puente de Alcalde Martín Cobos que permite superar las vías del tren. En este caso, el proyecto está siendo ejecutado por el Ministerio de Transportes y se espera que culmine a mediados del año que viene.

Pero la de la rotonda no es sino una de las cuatro obras que ha coincidido en el tiempo en el eje de la carretera de Logroño. Así, en el entorno más urbano de Gamonal, en el que la vieja N-120 responde todavía a la denominación de Avenida de la Constitución, se están culminando ahora mismo los trabajos de construcción del carril bici demandado tiempo atrás por el Distrito Este.

El proyecto, adjudicado a Padecasa por 674.183 euros, contempla la construcción de un carril bici segregado, la eliminación de uno de los carriles de circulación en sentido salida de la ciudad y una reforma de parte de las aceras, los giros y las redes de suministro. La obra arrancó a principios de año y debería haber concluido ya. Sin embargo, las inclemencias meteorológicas de la pasada primavera motivaron la concesión de una pequeña prórroga por parte del Ayuntamiento. Aún así, todavía queda trabajo por realizar.

Imágenes de las obras en la carretera de Logroño

Más tiempo habrá que esperar para ver culminadas las otras dos obras que afectan a la propia carretera de Logroño, ambas fuera ya del casco urbano. La primera se está ejecutando en la rotonda del Aeropuerto, caracterizada hasta ahora por giros y peraltes muy complicados para la circulación que en los últimos años ha registrado incontables accidentes.

En este caso, las obras, impulsadas por el Ministerio de Transportes y adjudicadas por algo más de 868.000 euros, arrancaron a finales del mes de mayo con un plazo de ejecución de 26 meses. Eso sí, la actuación se ha dividido por fases y las afecciones al tráfico irán modificándose a medida que avancen las obras.

Y para rematar la faena, los vehículos que transitan en el eje de la carretera de Logroño han de salvar otro punto conflictivo en el Alfoz, como son las obras del Parque Tecnológico. Unas obras que incluyen nuevos colectores en el entorno más cercano de la vía y, sobre todo, un paso superior para conectar el propio Parque Tecnológico y San Medel con la N-120.

Esos trabajos, unidos al constante trasiego de maquinaria de obra en el entorno han obligado a acotar los carriles de circulación y están castigando el propio firme, que se repondrá cuando concluyan las obras en el área industrial, algo que se espera pueda ser una realidad en el último trimestre de este año.

Futura A-12

Y todo ello sin contar con las obras del centro de salud y el aparcamiento del Silo, ubicados a los pies de la carretera de Logroño, y mientras se continúa a la espera de que el Ministerio de Transportes dé, de una vez por todas, el impulso definitivo a la A-12, llamada a sustituir a la antigua N-120 como principal acceso a Burgos desde el este.

Newsletter

Tras años de retraso, el Ministerio aprobó a principios de este verano el proyecto del tramo entre Ibeas de Juarros y Burgos, precisamente el que mayor volumen de tráfico registra hoy en día, con aproximadamente 10.000 vehículos al día, muchos de ellos camiones.

En principio, la construcción de ese tramo, que quedó paralizada hace ya más de una década, supondrá un coste de casi 126,5 millones de euros (IVA incluido), aunque a la vista del punto en el que se encuentra el proceso, las máquinas no empezarán a trabajar hasta, por lo menos, finales de 2026.