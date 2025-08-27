Los 4,2 millones de Europa se usarán para realizar 55 proyectos en Aguas de Burgos Las aportaciones europeas garantizan a corto plazo que el Ayuntamiento de Burgos no suba la tasa de agua a la ciudadanía

Aguas de Burgos va a acometer un total de 55 proyectos con los 4,2 millones de fondos europeos asignados al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del agua en la ciudad de Burgos. Así lo ha explicado el presidente de la empresa pública, Juan Manuel Manso. Se trata de planes de diferente dimensión que tendrán que estar justificados, como fecha tope, el 30 de junio de 2026.

Manso ha asegurado que ya «han empezado» algunas de estas actuaciones previstas en el Perte y confía «en llegar al plazo» del 30 de junio sin aprietos.

Los 4,2 millones otorgados por Europa van a ir destinados a la mejora «de la calidad» de agua de vertido y a la calidad del agua desde la captación, que va a permitir mantener la «extraordinaria» calidad del agua que tiene Burgos, que sitúa a la ciudad entre las primeras de toda España.

El Ayuntamiento de Burgos había previsto una inversión total de 6,8 millones de euros, de los cuales había solicitado 4,5 a la subvención. Al final se le han concedido 4,2, lo que supone, el 95% de lo solicitado, para los diferentes procesos.

Turbinas y tanques de tormenta

Una de las obras más importantes va a ser la de la colocación de «turbinas en la Estación de Tratamiento de Agua Potable» (ETAP) para autoabastecimiento de energía para la planta.

Las inversiones también van a ir a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). En este sentido, Manso ha destacado la importancia de que la calidad del agua que vuelve al río Arlanzón después de pasar por la EDAR sea de «la mejor calidad posible». También se llevarán una importante partida «los tanques de retención de avenidas, para evitar inundaciones».

La concesión de esta ayuda va a facilitar que «no se suban las tasas de agua» a los ciudadanos de Burgos en 2025. Manso no se ha aventurado, pero sí ha reconocido que si Burgos sigue optando a recibir financiación europea las tasas de agua podrán seguir congeladas.

Digitalización

Esta cantidad también se va a emplear para realizar inversiones en «procesos de digitalización» de la red interna, de abastecimiento y de saneamiento. El presidente de la Sociedad ha subrayado que el Ayuntamiento de Burgos fue el primero en la clasificación de todo el Estado.

Los fondos totales que ha recogido Aguas de Burgos en las dos convocatorias, de las que ha sido agraciada «ascienden a 12.208.361 euros de fondos europeos», a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, lo que en palabras del vicealcalde «es un gran éxito». En la primera convocatoria, el Ayuntamiento de Burgos obtuvo una subvención de 7.989.765 euros. La aportación global de los 12 millones de euros va a suponer un gasto total en el Plan e Inversiones de más de «25 millones de euros», ha enfatizado Manso.