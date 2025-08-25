BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Depósito del Cerro de San Miguel que data de 1880. JCR

La inyección de Europa en Burgos: 4,2 millones para digitalizar la red de agua y mejorar la depuración

Uno de los objetivos de Aguas de Burgos con estas inversiones es que mejore la calidad del agua que devuelve la depuradora a la cuenca baja del Arlanzón

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:23

La empresa pública Aguas de Burgos ha logrado captar un total de 4,2 millones de euros de fondos europeos para la mejora de la gestión del ciclo urbano del agua y para la digitalización de la red interna.

El Ayuntamiento de Burgos había previsto una inversión total de 6,8 millones de euros para afrontar dichos proyectos, de los cuales había solicitado 4,5 de subvención. Al final, se le han concedido 4,2 millones, lo que supone el 95% de lo solicitado. El destino de la ayuda es asumir los diferentes procesos de «digitalización de la red, mejora de las infraestructuras y servicio a los usuarios», como explica el presidente de Aguas de Burgos, Juan Manuel Manso.

Mantener la «extraordinaria calidad» del agua

Los 4,2 millones otorgados por Europa van a ir destinados a la mejora «de la calidad de agua de vertido y a la calidad del agua desde la captación», que va a permitir mantener la «extraordinaria calidad» del agua que tiene Burgos, que sitúa a la ciudad entre las primeras de toda España.

Esta subvención de Fondos Europeos es de las más altas concedidas a una ciudad en esta materia. Recientemente, en cambio, se ha conocido que se ha denegado una subvención de dos millones de euros para mejorar el ciclo del agua en seis localidades de Burgos.

Con parte de esa inversión se va a lograr que los vertidos en cola de la depuradora sean «lo menos contaminantes posibles» y, en una tercera fase, que el agua que sale después de pasar por la red y vuelve al Arlanzón lo haga en las mejores condiciones posibles aguas abajo del río.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento apuesta por que la obra de El Plantío arranque por el Fondo Sur

El Ayuntamiento apuesta por que la obra de El Plantío arranque por el Fondo Sur

Las obras para acabar con las grietas de Villatoro han de terminar el 1 de abril

Las obras para acabar con las grietas de Villatoro han de terminar el 1 de abril

El puente del Bulevar en Capiscol verá la luz en Burgos tras tres años con un carril cerrado

El puente del Bulevar en Capiscol verá la luz en Burgos tras tres años con un carril cerrado

Dos de las seis últimas viviendas para el realojo de El Encuentro ya son realidad

Dos de las seis últimas viviendas para el realojo de El Encuentro ya son realidad

En este sentido, destaca la importancia de que la calidad del agua que vuelve al río Arlanzón después de pasar por la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) sea de «la mejor calidad posible», ya que de otra manera se estaría transfiriendo la contaminación a los pueblos más allá de Villalonquéjar.

La subvención también se va a emplear para realizar inversiones en «procesos de digitalización de la red interna, de abastecimiento y de saneamiento», señala el presidente de la sociedad pública. A lo largo de estos meses se están realizando trabajos de levantamiento de arquetas para su mejora.

Los tiempos

Desde la sección de Aguas de Burgos, se quiere acelerar al máximo posible los procesos de licitación e intentar llevar al Consejo del próximo lunes 25 de agosto las licitaciones pendientes, dado que la resolución de este procedimiento «se esperaba en mayo y ha llegado a mediados de agosto». Eso hace que, como las inversiones hay que ejecutarlas antes de que acabe 2026, se deban «aquilatar muy bien los tiempos», subrayaba Manso.

El Consistorio fue el que mayor puntuación de toda España recibió en la convocatoria de subvenciones, lo que además va a permitir que «no se suban las tasas de agua a los ciudadanos de Burgos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven y un hombre resulta herido tras estrellarse contra un árbol en Burgos
  2. 2 Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos
  3. 3 El sorprendente castillo de Burgos que un vecino levantó con sus propias manos
  4. 4 Susto en Aranda por el incendio y explosión de un coche aparcado
  5. 5 El camping renace como una alternativa vacacional en Burgos
  6. 6 El nuevo punto limpio para 16 pueblos de Burgos que costará 454.000 euros
  7. 7 Todo lo que necesitas saber para prepararte para el eclipse total de Sol en Burgos
  8. 8 270.000 euros para dotar de 150 desfibriladores a los pueblos de la provincia de Burgos
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 24 de agosto
  10. 10 Un Burgos CF muy sólido y serio se lleva un punto de Riazor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La inyección de Europa en Burgos: 4,2 millones para digitalizar la red de agua y mejorar la depuración

La inyección de Europa en Burgos: 4,2 millones para digitalizar la red de agua y mejorar la depuración