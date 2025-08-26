Las obras del túnel de la calle Santander se irán al próximo mandato El concejal de Urbanismo de Burgos no cree probable que antes de que termine este mandato empiecen las obras por el escaso tiempo hasta mayo de 2017 y los requisitos de plazos en las licitaciones

Julio César Rico Burgos Martes, 26 de agosto 2025, 15:57

La obra estrella del equipo de Gobierno, el proyecto Xpande, con la construcción de un túnel en la calle Santander como acción más importante, «será difícil que llegue antes de que termine este mandato», en mayo de 2027, por los plazos de licitación. El grueso de la obra, que comprende también el Mercado Norte, el monasterio de San Juan y la urbanización de San Lesmes, más allá de «la peatonalización de calle de Santander» se desarrollaría en su totalidad en los cuatro años siguientes.

Así lo entiende el presidente de la Gerencia de Urbanismo y vicealcalde del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, que ha anunciado el primer paso para la construcción del túnel de la calle Santander y la peatonalización. Urbanismo ya ha trasladado «a las 9:00 horas de hoy los pliegos de licitación» para el concurso de Redacción del proyecto más la dirección de obra y de salud y seguridad.

El importe previsto, que se va a anualizar, es de 2,03 millones de euros, que supone el «11% de lo que costará la obra», ha recordado el edil. Una vez queden publicados los pliegos, las empresas tienen un plazo de 35 días, hasta el 29 de septiembre para presentar ofertas.

En cualquier caso, el vice alcalde ha asegurado que está en mente del PP «ganar las elecciones municipales de 2027» y culminar todo el proyecto de Xpande. En este sentido ha reclamado a Vox que «deje de jugar a la yenca», con este proyecto. Manso quiere contar con los que fueron sus socios de gobierno en el desarrollo de este macro proyecto de ciudad. Y que «aclaren» si están a favor o en contra del proyecto.

En la sesión de la Gerencia se ha aprobado, en este sentido el reconocimiento extrajudicial de facturas de la empresa O2Studio Burgos, correspondiente a los honorarios por la creación, preparación y producción de la presentación pública del proyecto de transformación urbana del Centro Histórico de Xpande, por importe de 18.148,79 euros.

Por lo que respecta a la Comisión de Licencias, que también, presidido el vice Alcalde, se ha dado cuenta de la concesión de 205, licencias para «nuevas viviendas en Burgos y la transformación de varios locales comerciales en vivienda». En este sentido, el Ayuntamiento tiene en mente realizar un catálogo de transformaciones «de locales a pisos y comprobar que los sectores donde se dan esas licencias no están saturados»; ha declarado.

Estadio de El Plantío

Con respecto al proyecto de reforma del Estadio de El Plantío que pretende realizar el Burgos CF, Manso quiere tener «el proyecto en las manos y conocer lo que se pretende, no sólo saberlo por unos renders».

Para el edil de Urbanismo, que es abonado del Burgos CF, el Ayuntamiento quiere lo mejor y no ha dudado en que las dos entidades van a colabora», pero siempre «con proyectos y cantidades por delante».