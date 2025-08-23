Reforzarán el vallado del Aeropuerto de Burgos para evitar la entrada de fauna Se instalará una malla cinegética anudada de alta resistencia para evitar que atraviesen las pistas jabalíes, ciervos o corzos, habitantes habituales de los montes cercanos al aeródromo

Julio César Rico Burgos Sábado, 23 de agosto 2025, 19:18

Aena reforzará el vallado perimetral del aeropuerto de Burgos-Villafría para evitar la entrada en las pistas de animales salvajes que habitan en los montes cercanos. Para ello, se va a sustituir la malla simple que existe en la actualidad por otra malla cinética, fabricada en acero galvanizado.

Según explica la memoria del proyecto, en el aeropuerto de Burgos, existe un problema con la presencia de animales como jabalíes, ciervos, corzos y otros de semejantes especies. Estos animales consiguen deformar las mallas de torsión simple y abren huecos de dimensiones suficientes para atravesar y llegar a las pistas del aeropuerto. Por ello, Aena se ha decidido a realizar un refuerzo con malla cinética sobre el cerramiento perimetral.

Siete kilómetros de valla

Para ello ha realizado una reserva presupuestaria de 265.646,44 euros. El plazo para ejecutar las obras una vez firmado el contrato con la empresa que las vaya a realizar es de cuatro meses. Los trabajos se llevarán a cabo en el perímetro del aeropuerto de Burgos que no cuenta con este refuerzo de malla sobre una longitud de actuación de 7.937,75 metros.

En primer lugar, se va a proceder a la sustitución de los tramos que se encuentren en mal estado y, posteriormente, al desmontaje del vallado perimetral existente de estas zonas. Previamente, se llevará a cabo el replanteo para conocer el estado del vallado perimetral existente y determinar los puntos sobre los cuales se va a llevar a cabo la reparación del cerramiento actual.

El proyecto detalla que hay una parte de las obras que han de realizarse desde el «lado aire, debido a la configuración del vallado y la dificultad de realizar las labores desde lado tierra». Especifica estas zonas asegurando que se trata de la anexa a la autovía A-1, a la línea ferroviaria y el tramo ubicado en el sureste del aeropuerto.

Malla cinegética de alta resistencia

Tras la restauración de los tramos de malla simple se instalará una malla cinegética anudada de alta resistencia fabricada en acero galvanizado en caliente y recubierta con una capa de plastificado en color verde. Para prolongar su vida útil, la malla contará con un recubrimiento mecánico de zinc. La sujeción de la malla se realizará sobre los postes del vallado perimetral existente. A su vez, la malla se fijará a la paramenta de hormigón y para mantener la estabilidad de la malla, se instalarán cables de tensado de acero galvanizado.

Con el objeto de evitar el paso de animales por la parte inferior de la malla, cuando esta no se encuentre anclada sobre la paramenta de hormigón, la malla se prolongará enterrándola unos 40 centímetros.