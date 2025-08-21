Ayuntamiento y Burgos CF, sin acuerdo para la reforma de El Plantío El equipo de Gobierno descarta llevar a cabo la reforma integral del estadio municipal en los términos que planteaba el club, que incluían reforma en una misma fase de la tribuna y los dos fondos y la construcción de un estadio modular provisional

Las obras de reforma del estadio municipal de El Plantío arrancarán sí o sí «en junio de 2026». Sin embargo, a estas alturas, todo hace indicar que el proyecto no se llevará a cabo según las propuestas lanzadas por el Burgos CF.

Así lo ha adelantado hoy el propio presidente del club, Marcelo Figoli, tras la segunda reunión mantenida en apenas unos días con los máximos representantes del Ayuntamiento. Y es que, tal y como ha asegurado, el equipo de Gobierno ha descartado el plan puesto sobre la mesa por el club.

Un plan que, tal y como ha recordado, trasciende -y mucho- de lo contemplado en su día en el convenio de concesión del uso del estadio y que se basa en una «ambiciosa» reforma integral, tanto de la tribuna como de los dos fondos para incrementar el aforo de manera significativa.

30 - 40 Millones de euros El proyecto de reforma de El Plantío planteado por el Burgos CF, incluyendo la construcción de un estadio modular provisional, se ha calculado en una horquilla de etnre 30 y 40 millones de euros.

En este sentido, el club proponía ejecutar la obra en una única fase, para lo que sería necesario buscar alternativas lejos de El Plantío mientras se desarrollan los trabajos. Descartada ya la opción de trasladarse a otra ciudad, el último planteamiento del club pasaba por la construcción de un estadio modular donde el equipo pudiera seguir jugando de manera provisional sin salir de Burgos.

A juicio de Figoli, esa opción era la más lógica y, a la vez, económica, tanto para el club como para la ciudad. No en vano, los costes de construcción de ese estadio serían menores que el sobrecoste que implicaría realizar la reforma por fases y el lucro cesante derivado de tener durante varias temporadas parte del propio estadio inhabilitada. Además, ha insistido, una vez finalizada la reforma de El Plantío, ese estadio modular «quedaría como patrimonio de la ciudad».

Eso sí, acometer todas esas actuaciones supondría una inversión de entre 30 y 40 millones de euros, un presupuesto que el Burgos CF no puede afrontar en solitario.

A este respecto, Figoli ha insistido en que el club estaría en disposición de aportar en torno al 60% del coste de la obra El resto debería llegar a través de otras vías, incluida la ayuda institucional. Para ello, ha asegurado, también se ha presentado al Ayuntamiento un «plan de financiación» que solucionaba parte de los problemas que pudieran existir en ese extremo.

Sin embargo, la propuesta no ha convencido a los responsables municipales, que siguen apostando por la ejecución de la reforma por fases. «No hay entendimiento», ha subrayado Figoli, recordando que la decisión final depende en primera instancia del propio Ayuntamiento, que «es el propietario del estadio».

De momento, solo una grada

A partir de ahí, entiende, la decisión está tomada. La reforma se llevará a cabo, pero, de momento, sólo en los términos que apunte el Ayuntamiento. Así, si nada cambia en los próximos meses, el Burgos CF afrontará a partir del próximo verano la reforma de la Tribuna. Luego, ya se verá.

Además, Figoli considera totalmente necesario modificar el contrato de concesión, heredado de los anteriores responsables, tanto del club como del Ayuntamiento. Y es que, la inversión obligatoria contemplada en dicho documento es del todo insuficiente para acometer la reforma, aunque sea parcial.

De momento, en todo caso, está previsto que el proyecto se presente formalmente a finales de septiembre, si bien, el propio Figoli no ha podido ocultar su decepción ante lo que considera una falta de «apoyo» a un «ambicioso» plan de crecimiento para el club y la ciudad.

Un plan que, previamente, también ha contemplado la posibilidad de comprar el estadio al Ayuntamiento, una opción descartada por el equipo de Gobierno tiempo atrás, e incluso construir un nuevo estadio desde cero en otro punto de la ciudad. Esta segunda opción podría ser interesante, pero «El Plantío tiene una base digna y nos gusta», ha zanjado Figoli.

Club saneado

Con todo, y más allá de la futura reforma del estadio, el propietario y presidente del Burgos CF ha analizado otras cuestiones directamente vinculadas al club, incluida su situación económica. Una situación que nada tiene que ver hoy en día a la que había cuando se hizo con la propiedad de la institución hace poco más de año y medio.

A este respecto, Figoli ha confirmado que en un par de meses se habrá acabado con la totalidad de la deuda que arrastraba el club. La única deuda pendiente de pago será la vinculada al fondo CVC al que se han adherido la práctica totalidad de los clubes profesionales y que tiene un compromiso de pago de 36 años.

Esa eliminación de la deuda ha sido posible, entre otras cuestiones, a las sucesivas ampliaciones de capital realizadas con fondos propios, lo que a su vez ha permitido invertir más y mejor en toda la estructura del club, aumentar el límite salarial del primer equipo hasta los 9,1 millones de euros y afrontar el mantenimiento del estadio.

Un mantenimiento cifrado, junto al canon que paga al Ayuntamiento, en el entorno del medio millón de euros. Y eso, ha puntualizado Figoli, teniendo en cuenta que el patrocinio municipal es de 900.000 euros (incluido el IVA), menos que el comprometido para otros clubes de la ciudad.

«No me quiero victimizar», pero la realidad es la que es. «El club no tiene patrocinios de empresas medianas, pero no tiene ninguna de las empresas de la ciudad grandes de verdad. El Ayuntamiento aporta 900.000 euros y la Diputación y la Junta de Castilla y León aportan cero». Eso, ha insistido, obliga al club a buscar financiación por otras vías, como los abonos.

¿Naming para el estadio en 2026? Entre las muchas cuestiones puestas sobre la mesa, Figoli ha confirmado hoy que esta temporada finalmente no se ha alcanzado un acuerdo para que un patrocinador ponga nombre al estadio. Sobre la mesa llegó a haber dos ofertas firmes de sendas empresas chinas, pero no cristalizaron por conflicto de intereses con otro patrocinador y por no permitirlo La Liga, respectivamente. Eso no obsta para que el Burgos CF siga explorando esa vía y Figoli confía en que la temporada que viene se llegue a algún acuerdo en este ámbito.

