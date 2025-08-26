Las exportaciones burgalesas, de récord en récord: casi 2.150 millones de euros en el primer semestre Nunca antes se había superado la barrera de los 2.000 millones de euros en exportaciones en un semestre, marcando así un nuevo récord. Las ventas de productos 'made in Burgos' se disparan en Esados Unidos antes de la entrada en vigor de los aranceles de Trump

Gabriel de la Iglesia Burgos Martes, 26 de agosto 2025, 07:27 Comenta Compartir

Suma y sigue. A pesar de las incertidumbres que asolan desde hace meses el comercio internacional, las empresas burgalesas continúan mejorando su posición en el mercado extranjero. Y mucho, por cierto. Prueba de ello es que, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Comercio, las exportaciones de productos 'made in Burgos' crecieron entre enero y junio de este año un 9,24% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando un valor de 2.148,9 millones de euros, lo que marca un nuevo récord para la economía burgalesa.

2.148,9 Millones de euros Las empresas de Burgos vendieron productos en el extranjero por valor de 2.148,9 millones de euros entre enero y junio de este año. Es la primera vez en la historia que se sobrepasa la barrera de los 2.000 millones en un semestre.

Y no es un dato aislado, sino la confirmación de una tendencia que se viene consolidando con fuerza, sobre todo tras la pandemia de la covid-19. Así, el récord registrado en el primer semestre de este año es el cuarto consecutivo. Hasta 2022, las empresas burgalesas jamás habían superado la barrera de los 1.800 millones de euros en ventas al exterior en un primer semestre. Desde ese ejercicio, no sólo se ha superado ese dato, sino que año a año se han ido mejorando resultados hasta que, por fin, este año se ha superado la barrera de los 2.000 millones de euros en exportaciones. Es un tercio más de lo que se vendía hace apenas cinco años en el extranjero.

Eso sí, la consolidación del mercado exterior de Burgos está llegando en las dos direcciones. Así, el flujo de importaciones también marca desde hace varios años una clara tendencia al incremento, más sostenido en algunos momentos y más acusado en otros.

En este caso, las empresas burgalesas compraron en el extranjero bienes y servicios por valor de 1.727,2 millones de euros entre enero y junio. Se trata, al igual que en el caso de las exportaciones, del cuarto récord consecutivo tras un incremento del 8,03% respecto a los datos del mismo periodo de 2024.

Lo bueno, en todo caso, es que las empresas de Burgos continúan vendiendo fuera mucho más de lo que compran, una circunstancia que, más allá de altibajos, se ha consolidado en la economía provincial desde hace más de dos décadas.

El último año con balanza comercial negativa fue 2002, y desde entonces, el comercio exterior de Burgos mantiene un superávit que en el primer semestre de este año ha avanzado hasta los 421 millones de euros. No es la mejor cifra absoluta de la historia, ese récord se alcanzó en 2015, un año extraordinario, en cuyo primer semestre se alcanzó un superávit comercial de 617,6 millones de euros, pero sí supone un avance respecto a los últimos ejercicios.

Más ventas a EE UU

En todo caso, los datos de este primer semestre vienen condicionados, en parte, por las incertidumbres generadas a raíz de las sucesivas -y a menudo contradictorias- medidas arancelarias impulsadas por la administración de Donald Trump. La amenaza de imposición a corto plazo de aranceles extraordinarios sobre productos europeos ha hecho que muchas empresas estadounidenses adelanten sus compras en el exterior. Y en Burgos esas compras adelantadas se están notando.

Las cifras llaman la atención. Las empresas burgalesas han vendido en Estados Unidos bienes y servicios por valor de 101,9 millones de euros entre enero y junio de este año, lo que supone más que duplicar las ventas del mismo periodo de 2024.

Eso sí, en este caso no se trata de un récord histórico. Ese registro sigue correspondiendo al primer semestre de 2013, en el que las ventas a Estados Unidos desde Burgos se dispararon hasta los 108,4 millones de euros, una auténtica anomalía en aquel momento, ya que suponía multiplicar casi por diez las ventas habituales hasta entonces. A partir de ahí, la estadística se ha movido entre los 30 y los 70 millones en exportaciones.

Y mientras tanto, las compras realizadas por las empresas burgalesas en el país de las barras y estrellas se han desplomado. Entre enero y junio fueron 29,7 millones, casi la mitad que en el mismo periodo de 2024.

Sea como fuere, el contexto actual ha impulsado a Estados Unidos como uno de los grandes socios comerciales para las empresas de Burgos. Ya lo era con anterioridad, pero muy lejos de las cifras que se movían en otros territorios como Francia, que continúa siendo el destino preferido de las exportaciones burgalesas, con ventas por valor de 470,6 millones de euros entre enero y junio. Por detrás, Alemania (194,7 millones), Portugal (176,4 millones) e Italia (139,3 millones) consolidan su posición, mientras que Reino Unido (95,1 millones) o Polonia (91,8 millones) retroceden precisamente por el impulso registrado en las relaciones con Estados Unidos, que en el primer semestre se convirtió en el quinto mayor socio comercial de la economía burgalesa, una posición nunca antes vista.

Llama la atención, además, el avance de las relaciones con Brasil, que en solo un semestre ha comprado más productos burgaleses que en todo el ejercicio anterior, mientras otros países, como China, han reducido su presencia.

Buena dinámica de los sectores más importantes

Con todo, la dinámica va por barrios, y no todos los sectores pueden presumir de mantener cifras récord en Burgos. Lo bueno del asunto es que los sectores con mayor peso en la economía provincial han incrementado sus exportaciones. A la cabeza, las semifacturas, con ventas en el exterior por valor de 1.093 millones de euros, más de la mitad del total y un 5,9% más que le mismo periodo de 2024. Por detrás, los bienes de equipo, con exportaciones por valor de 408,4 millones, un 11,6% más.

Descienden, no obstante, las exportaciones de alimentos y bebidas (230,5 millones, un 1,6% menos) y las ventas del sector de la automoción (109,6 millones, un 8,6%). Especialmente preocupante es este último dato, dada la importancia de la industria auxiliar del automóvil en Burgos.