La subida salarial de los convenios de Burgos, a la cola de España Los convenios renovados en el último año en la provincia marcan una subida salarial media del 2,47% anual, un punto por debajo de la media nacional. Los convenios de empresa mejoran algo los términos de los convenios sectoriales

Gabriel de la Iglesia Burgos Martes, 19 de agosto 2025, 07:26

Los diferentes convenios firmados durante el último ejercicio en la provincia de Burgos marcan una mejora salarial media de apenas el 2,47% anual, lo que les sitúa a la cola en el conjunto del territorio nacional.

Según indican los últimos datos publicados al respecto por parte del Ministerio de Trabajo, el alza de los salarios se eleva hasta el 3,46% de media en España, con territorios como Baleares (6,2% de mejora), Vizcaya (5,63%) y Madrid (4,13%) a la cabeza. Así, solo las provincias de Santa Cruz de Tenerife (2,19%), Jaén (2,36%), Álava (2,38%) y La Coruña (2,41%) presentan peores dinámicas en este sentido, mientras que Murcia presenta los mismos datos que Burgos.

Sorprende, en este sentido, la contención salarial registrada en Álava, que al igual que Burgos rompe la tendencia registrada a grandes rasgos en el eje económico del norte de España. De hecho, las subidas salariales de la provincia alavesa distan, y mucho, de las observadas tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa.

En el conjunto de Castilla y León, Burgos es la provincia con menores incrementos salariales por convenio, lejos de los registros de Soria (3,21%), así como de Palencia, León, Zamora y Ávila, que rondan en todos los casos subidas salariales del 3%.

Eso sí, en el mercado laboral burgalés, como en el resto de España, se observan diferencias en función del tipo de convenio, aunque en este caso a la inversa. Y es que, mientras los convenios sectoriales presentan mayores subidas salariales medias (3,5%) que los convenios de empresa (2,81%) en el conjunto del territorio nacional, en Burgos sucede lo contrario. Las diferencias, en este caso, son mínimas, pero significativas, con un 2,59% de mejoras salariales en los convenios de empresa y un 2,46% en los convenios sectoriales en las tierras del Cid, que afectan directamente a muchísimos más trabajadores.

En todo caso, los incrementos medios de los convenios de empresa y de los sectoriales supone una recuperación del poder adquisitivo en Burgos. Una recuperación tímida, que no llega a compensar la pérdida registrada en los ejercicios anteriores, pero que permite romper la tendencia. Y es que, dichos incrementos se sitúan levemente por encima de la inflación, ya que de acuerdo a los últimos datos del INE, el aumento del IPC interanual se situó en julio en el 2,4%.

Con todo, los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo también permiten analizar el otro componente fundamental de cualquier convenio, como es la jornada de trabajo. Y en este sentido, Burgos también sale mal parada, al menos en comparación con el conjunto del territorio nacional.

No en vano, los últimos convenios suscritos en la provincia mantienen una jornada anual media de 1.759,65 horas. Se trata de casi 10 horas anuales más que la media de España (1.749,48 horas al año), aunque algo por debajo de la media autonómica (1.762,92 horas).

En este sentido, de nuevo, también existen diferencias entre los convenios de empresa y los convenios sectoriales, presentando mejores condiciones en general los primeros, con 1.719,73 y 1.762,5 horas de media al año, respectivamente, en Burgos.