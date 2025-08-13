Burgos suma más de tres pensionistas al día en el último año Un total de 94.583 personas recibían el pasado mes de julio algún tipo de pensión en la provincia, un nuevo máximo histórico. La pensión media supera desde principios de año los 1.400 euros al mes y la edad media de los pensionistas alcanza también máximos históricos

Gabriel de la Iglesia Burgos Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:06

El equilibrio del sistema de pensiones es quizá el mayor reto al que se enfrenta actualmente la Administración central. La paulatina jubilación de la generación del baby boom ha hecho que el número de pensionistas se eleve de manera paulatina y prolongada en todo el territorio nacional, una circunstancia que se agudiza aún más en territorios como Burgos.

Las cifras así lo demuestran. De acuerdo a los datos de la Seguridad Social, un total de 94.583 personas recibían algún tipo de pensión en la provincia de Burgos en el mes de julio. Se trata de 45 más que el mes anterior y de 1.313 más que justo un año antes. Esto es, la provincia de Burgos sumó más de 3 nuevos pensionistas al día durante el último ejercicio.

Estas cifras marcan un nuevo máximo histórico, fruto de un proceso que parece imparable. Jamás en la historia se había registrado un número tan alto de pensionistas.

Por ponerlo en perspectiva, la nómina de pensionistas se ha incrementado un 8,33% (7.74 pensionistas más) en la última década y un 21% en los últimos 20 años (16.449 pensionistas más), mientras que la población total de la provincia se ha mantenido prácticamente plana en ese intervalo, aunque con variaciones.

Esa circunstancia, además, ha venido acompañada en los últimos años de un significativo incremento del la aportación económica que reciben los pensionistas. De acuerdo a los últimos datos de la Seguridad Social, la pensión media en la provincia de Burgos superó en enero de este año la barrera de los 1.400 euros al mes, marcando un nuevo máximo histórico en julio, con 1.409,89 euros al mes.

De esta forma, Burgos se sitúa a la cabeza de España en este sentido. Sólo las tres provincias vascas, Navarra, Madrid, Zaragoza, Asturias y Valladolid presentan pensiones medias más altas que Burgos en todo el territorio nacional.

En todos los casos, el incremento ha sido notable en los últimos ejercicios. En el caso de Burgos, la pensión media se ha incrementado en 60,56 euros al mes en el último año y 487,2 euros en la última década, lo que supone un aumento del 52,8% en ese periodo.

Eso sí, nada tienen que ver las percepciones que recibe un jubilado a las que recibe un huérfano o un viudo. A este respecto, la pensión media más alta corresponde a las contributivas, que además son las más numerosas. Así, los 65.584 jubilados registrados en la provincia cobraban en julio una pensión media de 1.593,9 euros al mes, de nuevo una de las más altas de España.

También las pensiones por incapacidad permanente superan con holgura los mil euros al mes de media. En este caso, los 5.322 perceptores de este tipo de pensión en Burgos recibieron en julio una paga media de 1.338,16 euros al mes.

Menor es la percepción media vinculada a las pensiones por viudedad (20.553 pensionistas con un pago medio de 966,41 euros al mes), orfandad (2.809 pensionistas con un pago medio de 559,67 euros) y favor de familiares (315 pensionistas con un pago medio de 829,21 euros).

Asimismo, cabe destacar que un total de 15.874 pensionistas burgaleses tenían en julio complemento a mínimos, lo que supone un 16,8% del total. Casi tres cuartas partes de todos ellos eran mujeres.

En total, la nómina de las pensiones en Burgos supuso un coste de 133,3 millones de euros en julio. Evidentemente, por número y aportación media, el mayor coste para la Seguridad Social fue el vinculado a las pensiones contributivas, que se elevó hasta los 104,5 millones de euros.

Y todo ello complementado con un aumento sostenido de la edad media de los pensionistas. Hoy en día, esa edad es de 74,38 años, un nuevo máximo histórico. Hace dos décadas, la edad media de los pensionistas burgaleses era de 73 años justos.