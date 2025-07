Burgos, tercera capital de provincia con mayor deuda relativa

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 31 de julio 2025, 07:23 | Actualizado 07:38h. Comenta Compartir

Controlar y reducir la deuda financiera que soporta el Ayuntamiento de Burgos es uno de los grandes objetivos -quizá el más importante- de los afrontados por el equipo de Gobierno municipal este mandato. Y es que, la imputación años atrás de las deudas de los consorcios de Villalonquéjar y el Desvío Ferroviario como deuda directa del Ayuntamiento supuso un tremendo golpe que puso en riesgo la propia estabilidad de las cuentas municipales.

Un golpe del que poco a poco el Ayuntamiento de Burgos se está resarciendo. Así, una de las grandes apuestas del Gobierno municipal el pasado ejercicio fue dar un enorme mordisco a la deuda de ambos consorcios, impulsando una millonaria amortización que permitió relajar parte de la deuda financiera. Una amortización adelantada que, además, ha tenido su continuidad este ejercicio.

139,83 Millones de euros Al cierre de 2024, el Ayuntamiento de Burgos mantenía una deuda de 139,83 millones de euros, un 69,2% respecto de sus ingresos totales.

Sin embargo, la deuda del Ayuntamiento continúa siendo inmensa. De acuerdo a los datos de liquidación del presupuesto recogidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Ayuntamiento de Burgos debía a finales del pasado ejercicio un total de 139,83 millones de euros, lo que supone un porcentaje de deuda del 69,2% respecto a sus ingresos totales, uno de los índices más altos de todas las capitales de provincia del país, a la espera de computar el 'mordisco' realizado este año.

De hecho, sólo Jaén, que cerró el ejercicio con una astronómica deuda de 570,71 millones de euros (un 553,7% de sus ingresos anuales), y Huelva (127,58 millones de euros, un 79,4%) muestran peores cifras que Burgos capital a finales de 2024.

Y eso a pesar de los esfuerzos realizados en este sentido en los últimos ejercicios. Unos esfuerzos que, de hecho, permitieron cerrar el 2024 por debajo del 75% de deuda por primera vez en la última década. En 2019 y 2020, ese índice se disparó por encima del 100%, cuestionando la estabilidad de las cuentas municipales.

Se trata, en todo caso, de una losa enorme. No en vano la deuda media de los ayuntamientos de España se sitúa en el 9,98%. Eso sí, en ese cálculo entran los 8.132 municipios de España y evidentemente, nada tiene que ver la realidad de municipios como Madrid (1.943,17 millones de euros de deuda, la más alta del país) con la de territorios despoblados, como Jaramillo Quemado, que no tiene deuda. En este sentido, cabe comparar Burgos con ciudades de similar tamaño, y ahí, la media se sitúa en una deuda del 57,02%. Algunas capitales de provincia, de hecho, cerraron el ejercicio de 2024 sin deuda, como Cáceres y Las Palmas de Gran Canaria.

Más relajada es la situación financiera de los otros dos grandes municipios de la provincia de Burgos. En este sentido, Miranda de Ebro cerró el pasado ejercicio con una deuda de 14,5 millones de euros (un 39,2%), mientras que Aranda de Duero hizo lo propio con una deuda de 3,79 millones (un 10,8%).

795 euros por habitante

En términos per cápita, la deuda financiera del Ayuntamiento de Burgos es de 795 euros por habitante, de nuevo una de las cifras más altas de todas las capitales de provincia de España. A esa deuda, además, se debería sumar la deuda de otras administraciones, como la de la Junta de Castilla y León y la de la Administración Central, que en términos per cápita suman unos cuantos miles de euros.

A partir de ahí, el informe de la Airef pone sobre la mesa otras cuestiones que bien merecen un análisis particular, empezando por el origen de los ingresos. En 2024, el Ayuntamiento de Burgos recaudó 86,3 millones de euros a través de los cinco impuestos municipales (IBI, IAE, Construcciones, Plusvalías y Vehículos). Esa recaudación supuso el 38,59% de los ingresos totales del Consistorio (223,63 millones). También son significativos los ingresos derivados de las transferencias del Estado (69,45 millones, un 31,06% del total) y de las tasas (28,18 millones, un 12,61% del total). El capítulo de ingresos se completa con otras fuentes de financiación, que en 2024 supusieron 39,69 millones de euros, un 17,75% del total.

491 euros de impuestos per cápita

Pero, ¿en Burgos se pagan muchos impuestos o pocos? Pues ni una cosa ni la otra, al menos en la comparativa con el resto de capitales de provincia. En términos per cápita, cada burgalés aportó de media 491 euros en impuestos, lejos de las cifras de Barcelona (692 euros per cápita), pero muy por encima de las de Palencia (310 euros). La aportación media a través de impuestos también es más alta en la capital provincial que en Miranda (424 euros per cápita) y en Aranda (489 euros), aunque en este caso las diferencias son menores.

Por su parte, el Ayuntamiento de Burgos también recaudó a través de las tasas municipales una media de 160 euros per cápita, una cantidad situada también en la media. Eso sí, en este caso, las tasas se cobran por prestación de servicio, y la comparativa en este sentido es complicada, toda vez que la oferta de servicios varía enormemente de un municipio a otro.

Reparto de gastos

Todo ese dinero se destina a sufragar los gastos del Ayuntamiento, que no son pocos. En 2024, la gestión de los servicios básicos supuso un coste en Burgos de 73,48 millones (un 35,84% del total), mientras que las actuaciones en materia de sanidad, educación transporte y otras actividades económicas supuso un gasto de 71,94 millones (un 35,09%).

Por su parte, el gasto social fue de 21,9 millones (un 10,68%), mientras que el capítulo de otros gastos se elevó hasta los 30,99 millones (un 15,11%) y los intereses de la deuda ascendieron hasta los 6,72 millones (un 3,28%), de acuerdo a los datos de la Airef

Temas

Impuestos

Ayuntamientos