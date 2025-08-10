El mercado inmobiliario de Burgos cierra el mejor primer semestre desde 2007 Entre enero y junio se registraron en la provincia 2.794 operaciones de compraventa de viviendas, la mayoría de ellas de segunda mano

Gabriel de la Iglesia Burgos Domingo, 10 de agosto 2025, 20:33 Comenta Compartir

El mercado inmobiliario continúa dando muestras de dinamismo en Burgos. De hecho, la compraventa de viviendas se mueve de un tiempo a esta parte en cifras de 2007, lo que está provocando una ruptura del stock de vivienda disponible, tanto en la capital como en el resto de la provincia. Y parece que la tendencia no afloja.

Así, durante el primer semestre de este año se contabilizaron 2.794 operaciones de compraventa de viviendas. Se trata de un número ligeramente inferior al registrado en el semestre previo (2.894), pero es el mejor registro para un primer semestre desde 2007.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de ese ejercicio, nunca antes se habían alcanzado cifras similares en el mercado inmobiliario burgalés. De hecho, la diferencia respecto al mismo periodo del año pasado se dispara hasta el 23%.

Solo en junio de este año se registraron 546 operaciones en la provincia, lo que supone un fuerte impulso respecto a los meses previos, debido en parte a la coincidencia en la entrega de las viviendas de varias grandes promociones en la capital provincial.

En todo caso, el mercado inmobiliario ha cambiado mucho desde que estallara la crisis del ladrillo. Más allá del significativo ajuste de precios observado en los años posteriores a la crisis, que poco a poco se ha ido reajustando hasta alcanzar niveles similares en los últimos meses, la principal diferencia radica en la tipología de las viviendas transmitidas.

En 2007, las viviendas nuevas y las usadas se repartían el mercado en un 50%, aproximadamente. Hoy, tras el brusco frenazo observado en la promoción de nuevas viviendas, parcialmente recuperado, son las viviendas de segunda mano las que dominan el sector en Burgos. Hoy, cerca del 85% de las viviendas vendidas son usadas (2.371 entre enero y junio), frente a un 15% de viviendas de nueva construcción (423 en el primer semestre)

Sí se ha recuperado, o al menos en parte, el mercado de vivienda protegida, en este caso, eso sí, motivado en gran medida por la mencionada entrega de los pisos de varias promociones durante el primer semestre del año. Entre enero y junio se ratificó la venta de 279 viviendas en régimen de protección oficial en la provincia de Burgos, de las que más de la mitad corresponden a la promoción de Artillería, en la capital.

Temas

Compraventa