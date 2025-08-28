El Ayuntamiento adquiere 13 nuevas viviendas para su parque municipal Servicios Sociales se subrogará en la actual posición de la entidad, y mantendrá los contratos de los inquilinos que actualmente tienen el contrato

Julio César Rico Burgos Jueves, 28 de agosto 2025, 13:52

Trece nuevas viviendas se van a sumar al parque municipal del Ayuntamiento de Burgos para familias que se encuentran en riesgo de exclusión social y precisan de una intervención pública inmediata. Así lo ha anunciado la la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros. El coste de estas viviendas asciende a 899.800 euros, que se van a pagar a la entidad Building Center.

Esta iniciativa nace de un convenio que se impulsó en el año 2000 en colaboración con esta empresa, con CaixaBank y el propio Ayuntamiento. La gestión directa de estas nuevas viviendas va a estar a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales.

Se trata de pisos que en la actualidad están ocupados por familias, «con el correspondiente contrato de alquiler»; y que cuando sean escriturados será el propio Ayuntamiento quien se «subrogue en la posición de la entidad bancaria, manteniendo los contratos de los inquilinos».

Convenio Cáritas

Además, y en el ámbito de los Servicios Sociales, la Junta de Gobierno ha dado su aprobación para la revisión de los precios conforme al IPC del concierto con Cáritas para la prestación de servicios de atención integral a personas sin hogar, conocido vulgarmente como albergue de transeúntes, con un incremento de 6.024 euros. El importe total anulas asciende ahora a 259.133 euros.

La Junta de Gobierno también ha aprobado la modificación puntual del Plan Estratégico de Subvenciones que afecta a la gestión de las subvenciones directas; en concreto a la línea de «bonos al consumo, con 1,4 millones de ayuda al comercio» y otra ayuda a Fundación Consulado del Mar, relativa a actividades artísticas, «por un importe de 137.500 euros».

Se ha aprobado, de igual manera, el «reparto de los costes de los vados y las basuras en el aparcamiento de plaza de España entre ProBurgos, que gestiona una de las plantas en rotación, y Empark, la empresa que se encarga de la otra planta. En la misma sesión se ha dado el visto bueno a la certificación final de las obras de demolición del Mercado Norte, emitida por Construcciones Erri Berri.

Subvención autobuses

En cuanto a la subvención que recibe el Ayuntamiento de Burgos por parte del Estado para financiar el transporte urbano, el Consistorio ha recibido la ayuda correspondiente al primer semestre del año 2025 por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

La del segundo semestre, dado que el Consistorio no se ha adherido a la propuesta de sancionar a partir de enero de 2026 a quienes circulen por la Zona De Bajas Emisiones sin permiso, y mantener la moratoria hasta 2027, «no se va a recibir por parte del Estado y la compensación se asumirá por el propio Ayuntamiento de Burgos».

Una nueva escultura en Burgos

La Junta de Gobierno también ha dado el visto bueno a la colocación de la escultura 'El Cid postrado de hinojos' del artista Oscar Martínez. La escultura se va a colocar en la Llana de Afuera, junto a la Catedral. Ballesteros ha informado de que el artista ha propuesto exponer esta pieza al aire libre, que representa a la estatuilla que se entrega a todos los premiados en los galardones 'Ciudad de Burgos' desde hace 13 años.