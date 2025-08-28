Burgos rescatará con 4,7 millones el polideportivo clausurado de San Pedro y San Felices Las obras podrían empezar en un año. Este complejo deportivo por fin ve la luz después de seis años dormido. La falta de inversiones y mantenimiento hacen que esté clausurado

Después de mucho tiempo, por fin se va a actuar en el polideportivo que está muy deteriorado.

Julio César Rico Burgos Jueves, 28 de agosto 2025, 20:15

El nuevo polideportivo que el Ayuntamiento de Burgos plantea en San Pedro y San felices será multifuncional con una especial dedicación a la gimnasia. También tendrá espacio para la práctica de otros deportes como el tenis de mesa, fútbol sala, balonmano, baloncesto, voleibol y un campo de fútbol 7 de hierba artificial. El estado actual de esta instalación requiere una intervención de remodelación del conjunto del complejo deportivo en su totalidad.

También deberá incluir un estudio estético y paisajístico de la parcela, incluyendo la reubicación de árboles, en el caso de que sea necesario talar los existentes. El proyecto, que sale a licitación, deberá incluir las dependencias auxiliares necesarias en función de las recomendaciones del Consejo Superior de Deportes.

Los plazos

El equipo técnico adjudicatario redactará también el proyecto de derribo, el proyecto básico, el de ejecución y el estudio paisajístico, con los documentos específicos necesarios. El pliego establece que, para la elaboración del proyecto de derribo, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de 30 días; para el proyecto básico dos meses; para el estudio paisajístico otro mes más y para la elaboración del proyecto de ejecución 120 días.

Esto quiere decir que en el plazo de ocho meses deberá de quedar redactado el proyecto de ejecución y en aproximadamente un año podrían dar comienzo las obras de este complejo deportivo que va a completar las dotaciones del barrio de San Pedro y San felices después de varios años de olvido.

El presupuesto base de licitación para la contratación del proyecto asciende a 294.665,25 euros, mientras que el coste de las obras superará los 4,7 millones de euros.

La historia del polideportivo

La historia de este polideportivo se retrotrae a los años 80 cuando el Ayuntamiento decidió poner en marcha una infraestructura que albergara un deporte como la gimnasia, que estaba en pleno auge, en la ciudad de Burgos. El paso del tiempo, la falta de inversiones en instalaciones y el deterioro propio del uso hizo que tuviese que clausurarse la instalación hace apenas tres años.

En 2018, el equipo de Gobierno del PP de Javier Lacalle decidió poner en marcha una idea de Ciudadanos, que reclamó con insistencia la mejora de las instalaciones deportivas en este barrio de la ciudad. Sin embargo, no ha sido hasta bien entrado 2025 cuando se redactó el pliego de licitación que estuvo en asesoría jurídica durante varias semanas hasta que este verano ha vuelto a salir a la luz.