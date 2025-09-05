Benavente asegura que si Hernando gana estas elecciones «FAE Burgos perderá su independencia» El empresario burgalés, Miguel Ángel Benavente, lleva 14 años de presidente y asegura que se va «con las manos limpias y una entidad saneada». Se aparta de la carrera electoral en FAE

Julio César Rico Burgos Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:29

El actual presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales, FAE, de Burgos, Miguel Ángel Benavente, ha decidido «dar un paso a un lado y renunciar» a presentarse a las elecciones como a la patronal. Las últimas semanas se estaban convirtiendo en un sainete y en un cruce de reproches entre el actual presidente y el candidato Andrés Hernando.

Benavente ha asegurado que retira su candidatura por responsabilidad. La intención del dirigente es pacificar y dar unidad al organismo que preside y cree que es necesario un candidato que haga frente al único oficial hasta ahora, el CEO de Hyperbaric, Andrés Hernando, que es presidente de la Federación del Metal de Burgos (Femebur).

En este sentido, en las últimas semanas ha salido el nombre de Ignacio San Millán como candidato de consenso, aunque Hernando ya ha manifestado que su intención es presentarse y este pasado jueves registraba su candidatura en la sede de los empresarios burgaleses.

Este viernes, Miguel Ángel Benavente ha ofrecido una rueda de prensa para explicar que su intención es dar un paso a un lado. Y ha advertido de que si Hernando gana estas elecciones «FAE perderá su independencia». También ha dejado caer posibles «presiones» de algunas instituciones para impulsar la candidatura del dueño de Hyperbaric. Desde finales de julio, la disputa por la presidencia de FAE entre Benavente y Hernando se había recrudecido.

El que ha sido durante 14 años, presidente de FAE ha asegurado que se va «con las manos limpias»; no sólo deja «saneada la entidad» sino que ha recordado que ha respetado la «legalidad y las formas». Siempre le ha movido ««rabajar por la independencia del empresariado burgalés». Pero que desde que se decidió abrir el proceso electoral ha visto «movimientos extraños, ambiciones desmedidas, actuaciones poco legítimas», ha lamentado.

Ha hablado de las incoherencias de Hernando en su carrera por llegar a presidir FAE Burgos y de los calificativos lanzados a la actual ejecutiva de FAE, de la que es vicepresidente, a la que ha tildado de «chiringuito, como consta en las actas de las reuniones del comité ejecutivo». Benavente ha acusado a Hernando de «tensar y dividir al empresariado» burgalés utilizando la Federación del Metal, «como palanca de presión».

Así, tras 14 años, al frente de los empresarios burgaleses, Benavente se despide, aunque asegura que va a seguir «trabajando como un empresario más por la organización y contribuyendo a que Burgos siga siendo un referente empresarial.

Sus compañeros de directiva le han dedicado unas palabras en las que han destacado su «dedicación y entrega, capacidad de trabajo, compromiso y visión». Le han dado las gracias por todo lo ha aportado y por el legado que deja y «por su carácter, compromiso y generosidad».