Urgente El incendio de un camión accidentado hace saltar las alarmas en un pueblo de Burgos
Miguel Ángel Benavente y Andrés Hernando. BC

FAE responde a las acusaciones del candidato Andrés Hernando y defiende la legalidad del proceso electoral

La organización empresarial burgalesa respalda a su secretaria general, Emiliana Molero, y advierte de la gravedad de las acusaciones lanzadas en el marco del proceso electoral

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), presidida por Miguel Ángel Benavente, ha emitido este jueves, 4 de septiembre, un comunicado en el que rechaza «categóricamente» las declaraciones realizadas por el candidato a la Presidencia de la organización, Andrés Hernando, en las que señalaba supuestas irregularidades en el proceso electoral.

El Comité Ejecutivo de FAE, reunido de urgencia en la jornada de hoy, quiso dejar constancia de varios puntos. En primer lugar, negó que se haya producido ningún «robo» de representación de la Federación de Empresarios del Metal de Burgos (FEMEBUR) ni manipulación de censos. La organización asegura que todas las decisiones adoptadas el pasado 2 de septiembre se realizaron conforme a los estatutos vigentes, modificados por última vez el 29 de julio de 2021, y con el aval de un informe jurídico externo e independiente.

Además, la confederación recuerda que, en aquel momento, los entonces precandidatos Andrés Hernando y Miguel Ángel Benavente participaron en las sesiones, y que este último se abstuvo en todas las votaciones, lo que contradice, según FAE, las acusaciones vertidas hoy por Andrés Hernando.

Respecto a la gestión de cuotas y derechos de voto, la patronal burgalesa asegura que no se han producido irregularidades y que el plazo para las comprobaciones electorales sigue abierto. «La organización mantiene la máxima transparencia y escrupuloso cumplimiento de la normativa interna y legal», señala el comunicado.

FAE también defendió la legalidad y transparencia de su actuación, rechazando que se ponga en duda la democracia interna y la participación de todas las asociaciones miembro. En este sentido, calificó como «acusaciones infundadas y sin soporte documental» las declaraciones contrarias.

De forma especial, la patronal consideró «grave y calumniosa» la imputación a su secretaria general, Emiliana Molero, de supuestos actos ilícitos como el «robo» o la «manipulación» de documentos y censos.

Finalmente, FAE reiteró su compromiso con «la unidad, la transparencia y la legalidad» y mostró su respaldo a la secretaria general en la gestión del proceso electoral. La organización aseguró que seguirá trabajando con todas sus asociaciones miembro para garantizar el correcto funcionamiento y la representatividad de los asociados.

