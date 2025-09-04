Tensión en la patronal de Burgos: Andrés Hernando denuncia falta de democracia y «manipulación» en FAE El presidente de Femebur y candidato a liderar la patronal burgalesa critica la falta de transparencia en el proceso y reclama unos nuevos estatutos para modernizar la organización

El presidente de la Federación de Empresarios de Metal, Electro y Afines de Burgos (Femebur), Andrés Hernando, cargó con dureza contra la actual dirección de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) durante la presentación de su candidatura a la presidencia. Hernando acusó a la patronal de funcionar «como un cortijo», cuestionó la «falta de democracia y transparencia» en la organización y denunció supuestas «manipulaciones» en el censo electoral de cara a las elecciones del próximo 19 de septiembre.

Lo decía durante la presentación formal de su candidatura a la presidencia de FAE. La votación del nuevo presidente se celebraría el próximo viernes, 19 de septiembre. Hernando había depositado su candidatura en la secretaría general de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos.

Hernando se muestra confiado

En este sentido, se mostraba confiado en que contaba con los respaldos suficientes pero aseveraba que «lo que no tenía tan claro era que las elecciones fueran a ser lo suficientemente democráticas como para que los respaldos llegaran a las urnas» porque, según advertía, «había un tema que era estar al corriente de pago de las cuotas, tanto de la asociación como de los miembros, y habíamos pedido ver qué asociaciones no estaban al corriente de pago y no se nos quería dar», según recoge la Agencia Ical.

«Si alguna asociación de las que se sospechaba que nos iban a apoyar tenía algún cero coma de no sé qué, tenía una disculpa perfecta para que no se les permitiera votar. Sinceramente estaba preocupado por la marrullería que estábamos viendo», manifestaba Hernando. Actualmente, más de medio centenar de asociaciones pertenecían a FAE Burgos y, según explicaba, «las asociaciones fuertes, los que teníamos un montón de asociados, que pagábamos una cuota potente y que gestionábamos nosotros directamente el cobro, lo teníamos clarísimo».

«Pero había muchas asociaciones pequeñas que el cobro a los asociados lo gestionaba directamente FAE», decía, por lo que, según manifestaba, esas asociaciones «no tenían ni tan siquiera el control del cobro, con lo cual era muy difícil que pudieran demostrar que estaban al corriente del pago de las cuotas». «Era una situación realmente poco transparente», acusaba.

«Censo manipulado»

Además, el candidato a la presidencia de la patronal burgalesa afirmaba que «el censo ya se había manipulado» dado que, según relataba, «se había quitado a Maite Castillejo como vicepresidenta de Femebur y se había metido a Miguel Ángel Benavente como presidente de FAE en el censo, que no era miembro de la junta directiva». Además, denunciaba que «se había permitido que votara el representante de FAE en Miranda, que no era miembro de la junta directiva» y que «había una serie de manipulaciones graves que se habían hecho en el censo y que se habían aprobado por el comité ejecutivo, que tampoco era competente para esto». «Era lo que teníamos y era contra lo que luchábamos», exclamaba.

Nuevos Estatutos de FAE

Andrés Hernando resaltaba que su candidatura ya había presentado su plan estratégico, que estaba compuesto, fundamentalmente, por ocho líneas de trabajo, de las que quería explicar «con más relevancia» una de ellas relativa a los estatutos de FAE. «Me había cansado de repetir que FAE necesitaba unos nuevos estatutos que hicieran de FAE una organización más democrática y una organización transparente», insistía, porque «ahora no lo era» y «necesitábamos cambiar eso».

«Estos días estaban apareciendo noticias como que qué mala imagen se daba, de que había un enfrentamiento en la Casa del Empresario, etcétera, etcétera. Y esto me recordaba a lo que pasaba hace 50 años aproximadamente, cuando vivíamos en una dictadura y se decía que no se podía opinar de otra manera», relataba ante los periodistas.

Así, reconocía que «evidentemente había un conflicto en esta casa» en cuanto a que «había unos que pensábamos de una manera y otros que pensaban de otra». «Nosotros teníamos claro que FAE tenía que ser una organización democrática y transparente; y ya era hora, 50 años después, de que lo fuera», apostillaba.

«No me queda más remedio que entrar en el fango»

En esta línea, con un dossier en la mano, amenazaba en que «no le quedaba más remedio que entrar en el fango» a pesar de que, según aseguraba, era algo que «no le gustaba entrar». Así, se refería a varios artículos de los Estatutos de FAE que según denunciaba no se cumplían como el relativo, leía, al artículo 15 que decía, que la junta directiva estaba constituida por el presidente y uno de los vicepresidentes elegidos por cada una de las organizaciones miembro.

Hernando trasladaba una comunicación de Femebur a FAE del pasado 20 de agosto en la que se manifestaban de forma formal las personas que ostentaban la representación de Femebur en la junta directiva de FAE con el objetivo de ratificar sus cargos (Andrés Hernando y Maite Castrillejo como presidente y vicepresidente, respectivamente).

Sin embargo, según relataba, en otra misiva enviada a Maite Castrillejo con fecha 3 de septiembre, la secretaria general de la patronal, Emiliana Molero, informaba de que «el día 2 de septiembre se celebraba Comité Ejecutivo de FAE, y en su punto dos se aprobaba el censo electoral definitivo, acordándose que los representantes de Femebur en junta directiva de FAE serían Andrés Hernando y Miguel Ángel Benavente». «Esto se llamaba robo. Y los que hacían robo tenían un nombre que no iba a pronunciar. Pero esto era un robo de una representante legalmente elegida por Femebur para el comité directivo de FAE», acusaba Andrés Hernando.

Preguntado acerca de si iba a llevar al juzgado a Emiliana Molero, respondía que aún «no lo sabía» ya que «había dicho que lo que habían hecho con Femebur era un robo» y que «veríamos a ver si lo rectificaban o lo dejaban como estaba» porque «habíamos pedido formalmente que se rectificara» pero «había que tener un poco de calma».

Finalmente, se refería a que la candidatura que encabezaba quería que FAE fuera «una organización democrática abierta y las decisiones las tomáramos entre todos». «No que fuera una organización oscura, cerrada, que fuera un cortijo, donde había un señor que tomaba las decisiones y los demás acataban. Esto no podía ser. La organización tenía que ser abierta, tenía que haber pluralidad y las organizaciones miembro tenían que poner a las personas que estaban en el comité ejecutivo», sentenciaba.